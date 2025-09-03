NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Vinotinto

El 'chalequeo' de los 'chamos': así bromean los jugadores de la Vinotinto en sus entrenamientos antes de enfrentar a Argentina por eliminatorias mundialistas

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Jugadores de la selección venezolana de fútbol - Fotos: X
Jugadores de la selección venezolana de fútbol - Fotos: X
La 'Albiceleste' recibe en Buenos Aires a la 'Vinotinto' este jueves 4 de septiembre en la penúltima jornada del clasificatorio Conmebol.

Gritos, despeinadas, empujones y golpes, todo en modo ‘gracioso’: así vivieron los jugadores de la selección venezolana de fútbol parte de sus entrenamientos de este miércoles, previo al encuentro ante Argentina por Eliminatorias Mundialistas, que se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre.

o

En las imágenes se ve a un grupo unido, tomándose con la mejor actitud la ronda de ejercicios que coordina el staff técnico de la Vinotinto.

Entre los futbolistas que más adoptan tal reacción, aparecen en primer plano de un clip que ya recorre las redes sociales: Rincón, ‘Brujo’ Martínez, Soteldo, entre otros.

La Selección de Venezuela no depende de sí misma para clasificar, ya que el sexto puesto es, de momento, de Colombia quien le lleva a la Vinotinto 4 puntos.

o

Por ello, para que la Vinotinto se meta directamente en la próxima Copa del Mundo debe ganar los partidos que restan, ante Argentina, de visitante el 4 de septiembre, y frente a la propia Colombia, en calidad de local, el 9 de septiembre.

Aunque la Selección Argentina ya obtuvo hace rato su boleto al Mundial 2026, todavía debe seguir jugando en el marco oficial y deberá recibir a Venezuela.

Todo apunta a que será un partido intenso, pues los dirigidos por Fernando ‘Bocha’ Batista están en busca de la gran hazaña: meterse a su primera Copa del Mundo.

Al respecto, ‘Bocha’ precisó en charla con el medio deportivo ESPN: "Lo que necesitamos nosotros es sacar algo, sabiendo que vamos a jugar contra la mejor selección del mundo".

o

Lo que no se puede permitir Venezuela es perder y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

Los de Óscar Villegas están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. En septiembre del año en curso Bolivia visitará a Colombia y recibirá en El Alto a Brasil.

Temas relacionados:

Vinotinto

Argentina

Fútbol

Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias mundialistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Daniel Ortega, cabeza del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Más de Deportes

Ver más
Hinchada de Millonarios - Foto AFP/ Zapatos desde la tribuna - Foto X @WinSportsTV
Fútbol colombiano

Hinchas de Millonarios lanzan sus zapatos desde la tribuna como acto de protesta por el rendimiento del equipo

El Arriero en defensa de Dayro Moreno, tras su llamado a selección - Foto: EFE
Dayro Moreno

El indirectazo del técnico Hernán Darío Herrera a jugador de Colombia tras convocatoria de Dayro Moreno

La letona Jelena Ostapenko y la bielorrusa Aryna Sabalenka. (EFE)
Aryna Sabalenka

Sabalenka reveló que tuvo tenso diálogo con tenista envuelta en pelea en el US Open que le da la vuelta al mundo: "Está lidiando con dificultades que hacen de ella una persona inestable"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Hinchada de Millonarios - Foto AFP/ Zapatos desde la tribuna - Foto X @WinSportsTV
Fútbol colombiano

Hinchas de Millonarios lanzan sus zapatos desde la tribuna como acto de protesta por el rendimiento del equipo

Iglesia fue trasladada entera en Suecia - AFP
Traslado

Como si se tratara de la película ‘Up’, trasladan completa una iglesia de 672 toneladas de un lugar a otro en Suecia

Maluma, cantante - Foto EFE
Maluma

Maluma comparte imágenes inéditas de importante miembro de su familia a quien había evitado en sus redes sociales: "Quiero hacerla sentir orgullosa de mí"

Explosión

Explosión por fuga de gas dejó una docena de heridos en Anzoátegui

Accidente de tránsito - Concesión Vía Sumapaz
Vías

Impactantes imágenes: dos tractomulas sufrieron grave choque y terminaron volcadas cubriendo de lado a lado la vía Girardot-Bogotá en Colombia

El Arriero en defensa de Dayro Moreno, tras su llamado a selección - Foto: EFE
Dayro Moreno

El indirectazo del técnico Hernán Darío Herrera a jugador de Colombia tras convocatoria de Dayro Moreno

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano