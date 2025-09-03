El 'chalequeo' de los 'chamos': así bromean los jugadores de la Vinotinto en sus entrenamientos antes de enfrentar a Argentina por eliminatorias mundialistas

Gritos, despeinadas, empujones y golpes, todo en modo ‘gracioso’: así vivieron los jugadores de la selección venezolana de fútbol parte de sus entrenamientos de este miércoles, previo al encuentro ante Argentina por Eliminatorias Mundialistas, que se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre.

En las imágenes se ve a un grupo unido, tomándose con la mejor actitud la ronda de ejercicios que coordina el staff técnico de la Vinotinto.

Entre los futbolistas que más adoptan tal reacción, aparecen en primer plano de un clip que ya recorre las redes sociales: Rincón, ‘Brujo’ Martínez, Soteldo, entre otros.

La Selección de Venezuela no depende de sí misma para clasificar, ya que el sexto puesto es, de momento, de Colombia quien le lleva a la Vinotinto 4 puntos.

Por ello, para que la Vinotinto se meta directamente en la próxima Copa del Mundo debe ganar los partidos que restan, ante Argentina, de visitante el 4 de septiembre, y frente a la propia Colombia, en calidad de local, el 9 de septiembre.

Aunque la Selección Argentina ya obtuvo hace rato su boleto al Mundial 2026, todavía debe seguir jugando en el marco oficial y deberá recibir a Venezuela.

Todo apunta a que será un partido intenso, pues los dirigidos por Fernando ‘Bocha’ Batista están en busca de la gran hazaña: meterse a su primera Copa del Mundo.

Al respecto, ‘Bocha’ precisó en charla con el medio deportivo ESPN: "Lo que necesitamos nosotros es sacar algo, sabiendo que vamos a jugar contra la mejor selección del mundo".

Lo que no se puede permitir Venezuela es perder y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

Los de Óscar Villegas están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. En septiembre del año en curso Bolivia visitará a Colombia y recibirá en El Alto a Brasil.