La noche de Messi, el sueño de Venezuela y la presión de Colombia en la que será una noche inolvidable para Sudamérica

La noche de este jueves será inolvidable en Sudamérica pues, además de que Lionel Messi jugará su último partido oficial en Argentina con La Albiceleste, Venezuela y Colombia están cerca de lograr una clasificación histórica a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al igual que Uruguay y Paraguay.

Con Argentina, Brasil y Ecuador ya clasificados, la región puede entonces definir sus tres últimos representantes a la máxima cita al tiempo que quien es considerado por muchos el mejor futbolista de la historia se despedirá de su tierra como integrante de la selección en la decimoséptima y penúltima jornada de las longevas Eliminatorias Sudamericanas.

El Monumental de Buenos Aires, el estadio con más capacidad de la región (85.000 espectadores), prepara una fiesta para rendir homenaje al artífice del tercer título mundial de Argentina, bordado en Catar 2022, en camino hacia un inminente y cada vez más cercano retiro.

Ya con un cupo en la próxima Copa del Mundo y con el liderato asegurado, los dirigidos por el otro Lionel, Scaloni, esperan arropar a su capitán y servir de juez ante Venezuela.

La Vinotinto, única selección sudamericana que nunca ha participado en un Mundial, tiene pocas chances de clasificación directa, aunque sueña con ellas, pero, en últimas, espera conservar el séptimo puesto que otorga cupo al repechaje intercontinental.

Los venezolanos, con 18 puntos en la tabla, no obstante, deberán estar atentos al dueño de la octava plaza, Bolivia (17), que aspira a destronarlos para matricularse en el evento cumbre del fútbol por primera vez desde Estados Unidos 1994.

Para la que será una inédita edición mundialista en la que participarán 48 equipos, Sudamérica, cabe resaltar, tiene derecho a seis pases directos y otro más al repechaje.

La Verde tendrá una dura visita en una calurosa ciudad, Barranquilla, Colombia. Los cafeteros son sextos, última casilla que da cupo por la vía rápida y cuya presencia en la cita de Estados Unidos, Canadá y México parece cuestión de tiempo, por lo que la presión aumenta sobre la selección Tricolor.

Con una victoria este jueves los colombianos firmarán el tiquete directo a Norteamérica y cesaría la horrible noche en la que perdieron la final de la Copa América de 2024 contra el combinado e Messi.

Uruguay (4°) y Paraguay (5°), ambos con 24 unidades, por su parte, están en una situación similar a la de Colombia, aunque la oficialización de su participación mundialista parece un trámite, ya sea el jueves o el martes, en el cierre de la clasificación regional.

Con seis puntos en disputa, ambas selecciones incluso podrían darse el lujo de perder los dos juegos restantes, aunque ni los bicampeones mundiales ni La Albirroja, ausente de la cita desde el 2010, quieren preocuparse en la última jornada.

Además del boleto, su quinto consecutivo, una diezmada Celeste buscará sepultar las mínimas chances de Perú (que es noveno con 12), y recuperar el ritmo arrollador con el que arrancó la clasificatoria.

De sumar en el Centenario de Montevideo los charrúas otorgarán el tercer pasaporte mundialista a su entrenador, Marcelo Bielsa, quien condujo a Argentina y Chile a los torneos de 2002 y 2010, respectivamente.

Paraguay, entretanto, prepara un festejo para su muy probable retorno a una Copa del Mundo tras una larga ausencia de 16 años.

Los guaraníes recibirán a Ecuador en el Defensores del Chaco de Asunción, palco central del ambiente festivo del país, con banderas y camisetas que visten a aficionados, vehículos, edificios y plazas, un aura similar en casi toda Sudamérica.

Sin nada en juego, el único partido que se disputará en un horario diferente, Brasil y Chile, que empezará una hora después de los demás, cerrará la penúltima fecha en el Maracaná de Rio de Janeiro.

Sin Vinícius Jr ni Neymar, Carlo Ancelotti probará nuevas piezas para afinar el camino de la Seleção rumbo al esquivo hexacampeonato mundial.

La Roja (10°), única selección eliminada, también piensa en el futuro y cómo reponerse de un fuerte golpe ahora sin la generación dorada de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.