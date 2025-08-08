NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Impresionante lesión de jugador de Millonarios durante partido contra a Deportivo Cali: abadonó el encuentro en camilla

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Jugadores de Millonarios - AFP
El defensa central Andrés Llinás fue a disputar el balón con Fernando Mimbacas cuando terminó lesionado.

En el partido entre Millonarios y Deportivo Cali por el fútbol profesional colombiano, este viernes 8 de agosto, tuvo lugar una impresionante lesión al minuto 71 y afectó al jugador del conjunto embajador, Andrés Llinás.

El defensa central del conjunto azul fue a disputar el balón con Fernando Mimbacas cuando sufrió una impresionante torcedura de tobillo, que quedó registrada en videos y lo obligó a abandonar el partido en una camilla acompañado de un integrante del cuerpo médico.

De acuerdo con reportes de la prensa local especializada en deportes, los informes preliminares sobre el estado de salud de Llinás indican que tendría una fractura.

Tras el incidente, el jugador mostró claros gestos de dolor y tuvo que ser sustituido por Danovis Banguero al minuto 71. El encuentro terminó con un empate 3-3 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Antes de la lesión de Llinás, al minuto 67, otro jugador de Millonarios sufrió una baja y tuvo que abandonar el partido.

Se trata del portero Guillermo De Amores, quien sufrió un duro golpe contra el palo tras intentar atajar un tiro libre de Johan Martínez que terminó en gol para el conjunto verde.

Según Win Sports, el guardameta uruguayo presentó mareos y tuvo que pedir el cambio y fue sustituido por Diego Novoa.

Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

