Impresionante lesión de jugador de Millonarios durante partido contra a Deportivo Cali: abadonó el encuentro en camilla

En el partido entre Millonarios y Deportivo Cali por el fútbol profesional colombiano, este viernes 8 de agosto, tuvo lugar una impresionante lesión al minuto 71 y afectó al jugador del conjunto embajador, Andrés Llinás.

El defensa central del conjunto azul fue a disputar el balón con Fernando Mimbacas cuando sufrió una impresionante torcedura de tobillo, que quedó registrada en videos y lo obligó a abandonar el partido en una camilla acompañado de un integrante del cuerpo médico.

De acuerdo con reportes de la prensa local especializada en deportes, los informes preliminares sobre el estado de salud de Llinás indican que tendría una fractura.

Tras el incidente, el jugador mostró claros gestos de dolor y tuvo que ser sustituido por Danovis Banguero al minuto 71. El encuentro terminó con un empate 3-3 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Antes de la lesión de Llinás, al minuto 67, otro jugador de Millonarios sufrió una baja y tuvo que abandonar el partido.

Se trata del portero Guillermo De Amores, quien sufrió un duro golpe contra el palo tras intentar atajar un tiro libre de Johan Martínez que terminó en gol para el conjunto verde.

Según Win Sports, el guardameta uruguayo presentó mareos y tuvo que pedir el cambio y fue sustituido por Diego Novoa.