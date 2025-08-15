NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Premier League

Inicio de la Premier League se vio empañado por un escándalo de racismo contra el jugador ghanés Antoine Semenyo

agosto 15, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Antoine Semenyo, jugador ghanes del Bournemouth / FOTO: EFE
El jugador del Bournemouth fue insultado por un aficionado del Liverpool cuando el juego iba a cumplir su primera media hora y el árbitro lo detuvo.

La victoria 4-2 del Liverpool sobre el Bournemouth, este viernes en la apertura de la primera jornada de la Premier League, quedó empañada por los insultos racistas recibidos por el jugador ghanés Antoine Semenyo.

El autor de los dos tantos del Bournemouth fue insultado por un hincha del Liverpool en Anfield y el árbitro incluso detuvo el partido unos minutos por ese motivo, hacia el minuto 29, con el marcador entonces en el 0-0 inicial.

El choque pudo retomarse tres minutos después y Semenyo brilló sobre todo en la segunda mitad, con sus goles en los minutos 64 y 76.

"El partido entre el Liverpool Football Club y el AFC Bournemouth ha estado temporalmente interrumpido en la primera mitad por insultos discriminatorios procedentes del público y dirigidos contra el jugador del Bournemouth Antoine Semenyo", indicó la Premier League en un comunicado.

"El incidente en Anfield será objeto de una exhaustiva investigación. Trasladamos nuestro apoyo al jugador y a los clubes", continuó el texto.

El entrenador de los Reds, Arne Slot, condenó también lo ocurrido.

"No queremos que esto ocurra en los estadios. Y menos todavía en Anfield", sentenció el neerlandés.

En declaraciones a Sky Sports, el técnico visitante, el español Andoni Iraola, también lamentó el incidente.

"Es una gran pena que tenemos que empezar hablando de estas cosas. El entrenador del Liverpool y los jugadores también lo sienten así. Todos entendemos que estas cosas no pueden ocurrir en ningún sitio y especialmente en el fútbol", afirmó.

El capitán del Bournemouth, Adam Smith, también representó el sentir general de su equipo.

"Totalmente inaceptable. Me sorprende que haya ocurrido en estos tiempos. No sé cómo Ant (Semenyo) ha podido seguir jugando y marcando goles", señaló.

Temas relacionados:

Premier League

Racismo

Liverpool

Fútbol

