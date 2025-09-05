James Rodríguez ante Bolivia se convirtió en el máximo goleador en la historia de Colombia por Eliminatorias y alcanzó otro récord

De la mano del volante y capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, la Tricolor consiguió el tiquete a la próxima Copa del Mundo, luego de vencer 3-0 a su similar de Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El “10” del equipo cafetero fue el encargado de abrir el marcador del juego a los 31 minutos, tras lanzar un potente remate de pierna derecha, venciendo al arquero Carlos Lampe.

El gol puso a celebrar a la afición colombiana y de paso le dio un impulso anímico a los dirigidos por Néstor Lorenzo, que al final terminaron goleando a la Verde, resultado que les permitió sellar su participación a un Mundial por séptima ocasión en su historia.

Aunque el volante tuvo que ser sustituido a los 61 minutos del encuentro, fue uno de los jugadores más destacados del partido, pues su desempeño fue evaluado con una puntuación de 8,5, según Sofascore, el portal de datos y estadísticas deportivas.

Pero esto no fue todo; durante el juego ante los del Altiplano, el capitán de la selección Colombia superó en números a otros referentes del combinado nacional en las Eliminatorias Sudamericanas.

En la victoria 3-0 de la Tricolor sobre Bolivia, James Rodríguez rompió dos récords, rebasando en estadísticas a jugadores como el delantero Radamel Falcao García y el guardameta David Ospina.

Con su anotación ante los del Altiplano, Rodríguez se convirtió en el máximo goleador de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas con 14 tantos, superando a El Tigre, quien cuenta con 13 goles en esta competencia.

Asimismo, el volante cucuteño llegó a 55 partidos con Colombia en las clasificatorias mundialistas desde su primera participación en el año 2011, números con los que supera a jugadores históricos y referentes del combinado nacional como Mario Alberto Yepes y David Ospina, que cuentan con 54 encuentros en su historial.

James, quien seguramente disputará el Mundial del 2026 con la Tricolor, probablemente siga batiendo récord, pues actualmente se encuentra a seis tantos de ser uno de los máximos goleadores de la selección, que es liderada por Falcao con 36.

De igual manera, el “10”, que actualmente ha jugado 117 partidos con la selección absoluta, podría llegar a superar a David Ospina, quien actualmente ostenta el récord de más partidos con la selección absoluta: 128.