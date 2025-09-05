NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Los récords de James con la selección en las Eliminatorias - Foto: EFE
Los récords de James con la selección en las Eliminatorias - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

James Rodríguez ante Bolivia se convirtió en el máximo goleador en la historia de Colombia por Eliminatorias y alcanzó otro récord

septiembre 5, 2025
Por: Natalya Baquero González
En la victoria ante Bolivia, el mediocampista cucuteño superó la marca de otros futbolistas cafeteros en las Eliminatorias Sudamericanas.

De la mano del volante y capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, la Tricolor consiguió el tiquete a la próxima Copa del Mundo, luego de vencer 3-0 a su similar de Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El “10” del equipo cafetero fue el encargado de abrir el marcador del juego a los 31 minutos, tras lanzar un potente remate de pierna derecha, venciendo al arquero Carlos Lampe.

El gol puso a celebrar a la afición colombiana y de paso le dio un impulso anímico a los dirigidos por Néstor Lorenzo, que al final terminaron goleando a la Verde, resultado que les permitió sellar su participación a un Mundial por séptima ocasión en su historia.

Aunque el volante tuvo que ser sustituido a los 61 minutos del encuentro, fue uno de los jugadores más destacados del partido, pues su desempeño fue evaluado con una puntuación de 8,5, según Sofascore, el portal de datos y estadísticas deportivas.

Pero esto no fue todo; durante el juego ante los del Altiplano, el capitán de la selección Colombia superó en números a otros referentes del combinado nacional en las Eliminatorias Sudamericanas.

o

En la victoria 3-0 de la Tricolor sobre Bolivia, James Rodríguez rompió dos récords, rebasando en estadísticas a jugadores como el delantero Radamel Falcao García y el guardameta David Ospina.

Con su anotación ante los del Altiplano, Rodríguez se convirtió en el máximo goleador de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas con 14 tantos, superando a El Tigre, quien cuenta con 13 goles en esta competencia.

Asimismo, el volante cucuteño llegó a 55 partidos con Colombia en las clasificatorias mundialistas desde su primera participación en el año 2011, números con los que supera a jugadores históricos y referentes del combinado nacional como Mario Alberto Yepes y David Ospina, que cuentan con 54 encuentros en su historial.

James, quien seguramente disputará el Mundial del 2026 con la Tricolor, probablemente siga batiendo récord, pues actualmente se encuentra a seis tantos de ser uno de los máximos goleadores de la selección, que es liderada por Falcao con 36.

o

De igual manera, el “10”, que actualmente ha jugado 117 partidos con la selección absoluta, podría llegar a superar a David Ospina, quien actualmente ostenta el récord de más partidos con la selección absoluta: 128.

Temas relacionados:

Eliminatorias Sudamericanas

James Rodríguez

Selección Colombia

Récord

Radamel Falcao García

David Ospina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU. - Google Maps
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Régimen de Maduro

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Ataque a navío proveniente de Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Más de Deportes

Ver más
Mario Alberto Yepes/ James Rodríguez/ David Ospina - Fotos AFP
James Rodríguez

La trascendental marca que alcanzará James Rodríguez en los partidos ante Bolivia y Venezuela con la que superará a Yepes y Ospina

José Andrés Martínez, futbolista venezolano - Foto: EFE
Vinotinto

Suenan las alarmas en la Vinotinto: el centrocampista 'Brujo' Martínez en duda para los cruciales partidos de septiembre de eliminatorias

Jugadores de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Vinotinto

Otra baja importante para la Vinotinto a dos días de jugar contra Argentina en Buenos Aires por Eliminatorias Sudamericanas

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Steven Tyler, vocalista de Aerosmith (EFE)
Música

¿El fin de la legendaria banda Aerosmith? Integrante de la banda reveló que su mítico vocalista "no quiere salir de gira”

Crimen en Argentina - AFP
Crimen

Presunto asesino serial argentino fue capturado con "huesos" en su casa: cometía los crímenes los viernes

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela
Estados Unidos

“Es el primero de muchos”: Representante estadounidense sobre el ataque a barco condroga que salió de Venezuela

Soldados sudaneses - Foto de referencia de EFE
Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos niega que Sudán destruyera un avión emiratí con mercenarios colombianos

Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación, condenó los actos de violencia en Cali y Antioquia - Foto: EFE
Atentado

"La memoria del pasado violento nos obliga a mantenernos firmes": procurador ante ola de ataques en Colombia

Régimen de Maduro

Maduro moviliza tanques de guerra en Carabobo y desata la burla en redes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano