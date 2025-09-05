Colombia hace cuentas: ¿le alcanzará para ser cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo?

En el juego válido por la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección Colombia selló su participación a la próxima Copa del Mundo que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

El combinado nacional que ofició en condición de local en la penúltima fecha de las clasificatorias mundialistas venció 3-0 a su similar de Bolivia, hecho que le permitió llegar a 25 puntos y clasificar de manera directa a la cita a su séptimo Mundial en su historia.

Con el impulso anímico tras el regreso a la victoria después de seis jornadas sin sumar de a tres, los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán terminar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas de la mejor manera ante Venezuela, que en la última jornada se juega el cupo del repechaje.

Es un encuentro en el que lograr la victoria le vendría muy bien a Colombia, pues esto le permitiría ascender en el ranking FIFA, el cual la máxima dirigencia del fútbol tiene en cuenta en el sorteo de cada uno de los grupos del Mundial, pues por medio de este se definen a los líderes de cada bombo en el sorteo.

¿Cuál es la posición actual de la Tricolor en el escalafón FIFA?

En un ranking liderado por la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, que cuenta con 1885.36 puntos, Colombia es decimocuarta con 1679.46 unidades.

Esto significa que, de manera temporal, no podría ser cabeza de serie, teniendo en cuenta su posición, y que Canadá, Estados Unidos y México, por ser sedes del Mundial, están asegurados para ser líderes de grupo, independientemente de su situación en el escalafón.

Teniendo en cuenta esto, si Colombia vence a la Vinotinto en la última fecha de las Eliminatorias, esto podría influir en su posición del ranking FIFA, el cual se actualizará el próximo 17 de septiembre. Esto se encuentra sujeto al rendimiento y resultados que tengan otras selecciones.

De igual manera, la Tricolor también dependerá de su desempeño durante la fecha FIFA del mes de noviembre, pues en ese mes saldrá el último escalafón FIFA previo al sorteo del Mundial que se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, día en que los equipos participantes en el certamen más importante del fútbol mundial conocerán a sus rivales.

En las seis participaciones que ha tenido Colombia en un Mundial, solo en una oportunidad ha logrado ser cabeza de serie, fue en la Copa del Mundo de Brasil del año 2014.

¿Cuántas selecciones cabeza de serie habrá en el Mundial de 2026?

La cita mundialista por primera vez en su historia contará con la participación de 48 equipos, motivo por el cual en esta ocasión se pasará de 8 a 12 grupos, en los cuales tendrá como líderes indiscutibles a Canadá, Estados Unidos y México, selecciones que serán sede del certamen, complementado por las primeras nuevas selecciones del ranking FIFA.

Por el momento, estos serían las cabezas de serie del Mundial de 2026:

1. Canadá

2. Estados Unidos

3. México

4. Argentina

5. España

6. Francia

7. Inglaterra

8. Brasil

9. Portugal

10. Países Bajos

11. Bélgica

12. Alemania