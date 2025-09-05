NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Colombia buscará ser cabeza de serie en el Mundial de 2026 - Foto: AFP
Colombia buscará ser cabeza de serie en el Mundial de 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia hace cuentas: ¿le alcanzará para ser cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo?

septiembre 5, 2025
Por: Natalya Baquero González
El escalafón FIFA juega un papel importante, pues por medio de este se eligen a las selecciones encargadas de liderar cada uno de los grupos del certamen más importante del fútbol mundial.

En el juego válido por la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección Colombia selló su participación a la próxima Copa del Mundo que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

El combinado nacional que ofició en condición de local en la penúltima fecha de las clasificatorias mundialistas venció 3-0 a su similar de Bolivia, hecho que le permitió llegar a 25 puntos y clasificar de manera directa a la cita a su séptimo Mundial en su historia.

Con el impulso anímico tras el regreso a la victoria después de seis jornadas sin sumar de a tres, los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán terminar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas de la mejor manera ante Venezuela, que en la última jornada se juega el cupo del repechaje.

Es un encuentro en el que lograr la victoria le vendría muy bien a Colombia, pues esto le permitiría ascender en el ranking FIFA, el cual la máxima dirigencia del fútbol tiene en cuenta en el sorteo de cada uno de los grupos del Mundial, pues por medio de este se definen a los líderes de cada bombo en el sorteo.

¿Cuál es la posición actual de la Tricolor en el escalafón FIFA?

En un ranking liderado por la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, que cuenta con 1885.36 puntos, Colombia es decimocuarta con 1679.46 unidades.

Esto significa que, de manera temporal, no podría ser cabeza de serie, teniendo en cuenta su posición, y que Canadá, Estados Unidos y México, por ser sedes del Mundial, están asegurados para ser líderes de grupo, independientemente de su situación en el escalafón.

o

Teniendo en cuenta esto, si Colombia vence a la Vinotinto en la última fecha de las Eliminatorias, esto podría influir en su posición del ranking FIFA, el cual se actualizará el próximo 17 de septiembre. Esto se encuentra sujeto al rendimiento y resultados que tengan otras selecciones.

De igual manera, la Tricolor también dependerá de su desempeño durante la fecha FIFA del mes de noviembre, pues en ese mes saldrá el último escalafón FIFA previo al sorteo del Mundial que se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, día en que los equipos participantes en el certamen más importante del fútbol mundial conocerán a sus rivales.

En las seis participaciones que ha tenido Colombia en un Mundial, solo en una oportunidad ha logrado ser cabeza de serie, fue en la Copa del Mundo de Brasil del año 2014.

¿Cuántas selecciones cabeza de serie habrá en el Mundial de 2026?

La cita mundialista por primera vez en su historia contará con la participación de 48 equipos, motivo por el cual en esta ocasión se pasará de 8 a 12 grupos, en los cuales tendrá como líderes indiscutibles a Canadá, Estados Unidos y México, selecciones que serán sede del certamen, complementado por las primeras nuevas selecciones del ranking FIFA.

Por el momento, estos serían las cabezas de serie del Mundial de 2026:

1. Canadá
2. Estados Unidos
3. México
4. Argentina
5. España
6. Francia
7. Inglaterra
8. Brasil
9. Portugal
10. Países Bajos
11. Bélgica
12. Alemania

Temas relacionados:

Selección Colombia

Copa Mundial del Fútbol

Mundial 2026

Ranking FIFA

Néstor Lorenzo

Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Si EE.UU. respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo; pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración", dice el presidente Gustavo Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU. - Google Maps
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Régimen de Maduro

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Ataque a navío proveniente de Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Más de Deportes

Ver más
Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local y sellar su clasificación al Mundial: ¿cuántas veces ha estado la Tricolor en el torneo?

Jugadores del Bayern Múnich Konrad Laimer, Luis Diaz y Harry Kane | Foto: EFE
Luis Díaz

Con golazo y doble asistencia Luis Díaz debutó en la Bundesliga en el triunfo del Bayern Múnich ante el Leipzig

El tenista español Carlos Alcaraz en el US Open (AFP)
Carlos Alcaraz

El tenista Carlos Alcaraz desafía a la física con lanzamiento detrás de su espalda en jugada que hizo parar al público de los asientos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local y sellar su clasificación al Mundial: ¿cuántas veces ha estado la Tricolor en el torneo?

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania / Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Zelenski

Zelenski estará acompañado por Von der Leyen y otros líderes europeos en su reunión con Trump este lunes

Jennifer Lopez - EFE
Jennifer López

"Me hacía cosquillas": saltamontes le roba el protagonismo a Jennifer Lopez durante uno de sus shows

Los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre - Foto: AFP
Astronomía

Desde eclipses hasta la visualización de planetas, los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre

Jugadores del Bayern Múnich Konrad Laimer, Luis Diaz y Harry Kane | Foto: EFE
Luis Díaz

Con golazo y doble asistencia Luis Díaz debutó en la Bundesliga en el triunfo del Bayern Múnich ante el Leipzig

El tenista español Carlos Alcaraz en el US Open (AFP)
Carlos Alcaraz

El tenista Carlos Alcaraz desafía a la física con lanzamiento detrás de su espalda en jugada que hizo parar al público de los asientos

Ronaldinho - Fotos EFE
Ronaldinho

Jugador sudamericano hace la elástica de Ronaldinho dentro del área para anotar el séptimo gol de su equipo en un mismo partido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano