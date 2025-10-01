La convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha FIFA tendría varias novedades: esta es la fecha en la que se conocerá la lista oficial

La selección Colombia inscribió su nombre de manera directa al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, luego de vencer en su última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a sus similares de Bolivia y Venezuela.

Tras sellar su clasificación al certamen más importante del fútbol, la Tricolor se prepara para afrontar los juegos amistosos de la fecha FIFA del mes de octubre, en los que se medirá ante sus similares de México y Nueva Zelanda.

Estos partidos preparatorios le permitirán al entrenador del combinado nacional, Néstor Lorenzo, evaluar alternativas y el rendimiento de los jugadores de cara a la cita mundialista, para la cual se elegirán los 26 futbolistas que se encuentren en mejor rendimiento.

Aprovechando los juegos de fogueo del mes de octubre, el técnico de la Tricolor presentaría varias novedades en la lista de convocados para los encuentros que se disputarán en territorio estadounidense.

¿Cuáles serían las novedades que tendría la Tricolor para la fecha FIFA?

Para los juegos ante México y Nueva Zelanda, el entrenador Néstor Lorenzo tendría varias novedades en la lista de elegidos para los partidos en Texas y Nueva Jersey.

Dentro de los convocados estaría el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández, quien actualmente vive un gran presente con el Betis de España, pues en sus últimas salidas ha tenido un gran rendimiento e incluso viene marcando goles.

Kevin Serna sería otra de las novedades dentro de los convocados del combinado nacional. El extremo colombiano que milita en el Fluminense, el cual de a poco se ha ido consolidando en el 11 inicialista del conjunto brasileño, donde ha demostrado un buen rendimiento, lo que lo haría merecedor de su primer llamado a la selección.

Otros nombres que estarían rondando en la lista de opcionados serían Luis Sinisterra, el extremo del Cruzeiro; William Tesillo, defensor de Atlético Nacional; y Juan Guillermo Cuadrado, del Pisa de Italia, jugadores que regresarían a convocatoria, algunos después de un gran tiempo de ausencia.

Aunque Juan David Cabal, de la Juventus, también se encontraría dentro de la lista previa, pero su posible convocatoria estaría en riesgo, debido a que en el más reciente juego del conjunto italiano por Champions ante el Villarreal, el colombiano tuvo que ser sustituido por lesión.

¿Cuándo saldrá la convocatoria de la selección Colombia?

Por ahora, el técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, estaría esperando que varios de los jugadores terminen su participación en las diferentes competencias que afrontan para emitir la lista oficial de los convocados, la cual saldría entre este jueves 2 y viernes 3 de octubre.

Día y hora para ver a la selección Colombia