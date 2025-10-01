NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Selección Colombia

La convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha FIFA tendría varias novedades: esta es la fecha en la que se conocerá la lista oficial

octubre 1, 2025
Por: Natalya Baquero González
La Selección Colombia tendría varias novedades para la doble fecha FIFA - Foto: EFE
La Selección Colombia tendría varias novedades para la doble fecha FIFA - Foto: EFE
Tras clasificarse para la cita mundialista, la Tricolor tendrá sus primeros juegos de fogueo de cara a lo que será su participación en la Copa del Mundo del próximo año.

La selección Colombia inscribió su nombre de manera directa al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, luego de vencer en su última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a sus similares de Bolivia y Venezuela.

Tras sellar su clasificación al certamen más importante del fútbol, la Tricolor se prepara para afrontar los juegos amistosos de la fecha FIFA del mes de octubre, en los que se medirá ante sus similares de México y Nueva Zelanda.

Estos partidos preparatorios le permitirán al entrenador del combinado nacional, Néstor Lorenzo, evaluar alternativas y el rendimiento de los jugadores de cara a la cita mundialista, para la cual se elegirán los 26 futbolistas que se encuentren en mejor rendimiento.

Aprovechando los juegos de fogueo del mes de octubre, el técnico de la Tricolor presentaría varias novedades en la lista de convocados para los encuentros que se disputarán en territorio estadounidense.

¿Cuáles serían las novedades que tendría la Tricolor para la fecha FIFA?

Para los juegos ante México y Nueva Zelanda, el entrenador Néstor Lorenzo tendría varias novedades en la lista de elegidos para los partidos en Texas y Nueva Jersey.

o

Dentro de los convocados estaría el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández, quien actualmente vive un gran presente con el Betis de España, pues en sus últimas salidas ha tenido un gran rendimiento e incluso viene marcando goles.

Kevin Serna sería otra de las novedades dentro de los convocados del combinado nacional. El extremo colombiano que milita en el Fluminense, el cual de a poco se ha ido consolidando en el 11 inicialista del conjunto brasileño, donde ha demostrado un buen rendimiento, lo que lo haría merecedor de su primer llamado a la selección.

o

Otros nombres que estarían rondando en la lista de opcionados serían Luis Sinisterra, el extremo del Cruzeiro; William Tesillo, defensor de Atlético Nacional; y Juan Guillermo Cuadrado, del Pisa de Italia, jugadores que regresarían a convocatoria, algunos después de un gran tiempo de ausencia.

Aunque Juan David Cabal, de la Juventus, también se encontraría dentro de la lista previa, pero su posible convocatoria estaría en riesgo, debido a que en el más reciente juego del conjunto italiano por Champions ante el Villarreal, el colombiano tuvo que ser sustituido por lesión.

¿Cuándo saldrá la convocatoria de la selección Colombia?

Por ahora, el técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, estaría esperando que varios de los jugadores terminen su participación en las diferentes competencias que afrontan para emitir la lista oficial de los convocados, la cual saldría entre este jueves 2 y viernes 3 de octubre.

Día y hora para ver a la selección Colombia

  • Sábado 11 de octubre
    Colombia vs. México
    Hora: 8:00 p.m.
  • Martes 14 de octubre
    Colombia vs. Canadá
    Hora: 7:00 p.m.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Convocatoria

Amistoso

Néstor Lorenzo

México

Nueva Zelanda

Juan Guillermo Cuadrado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Alerta máxima por los huracanes Imelda y Humberto: advierten sobre enorme peligro si llegan a fusionarse

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Senadores demócratas piden ante la Corte Suprema mantener el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Deportes

Ver más
Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

La Conmebol revela el equipo ideal de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: tres colombianos, incluido Lerma, fueron elegidos

Laura Pérez jugadora de football americano - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

El fútbol americano, el deporte que sedujo Laura Pérez, quien se ha convertido en una de las pioneras de Colombia de esta disciplina

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó en el triunfo de Portugal y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de unas eliminatorias mundialistas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

La Conmebol revela el equipo ideal de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: tres colombianos, incluido Lerma, fueron elegidos

Laura Pérez jugadora de football americano - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

El fútbol americano, el deporte que sedujo Laura Pérez, quien se ha convertido en una de las pioneras de Colombia de esta disciplina

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó en el triunfo de Portugal y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de unas eliminatorias mundialistas

Vladimir Padrino

Ministro de la Defensa de Maduro denuncia aumento de operaciones de inteligencia estadounidense en Venezuela

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Nicole Kidman y Keith Urban se separan / FOTO: EFE
Hollywood

Se le acabó el matrimonio a Nicole Kidman, la actriz se separó de Keith Urban tras 19 años juntos

Ricardo Gareca, entrenador argentino, y La Vinotinto en Eliminatorias - Fotos: EFE
La Vinotinto

Ricardo Gareca no se guardó nada y habló de la posibilidad de dirigir La Vinotinto en medio de los rumores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda