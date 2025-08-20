NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
James Rodríguez

James Rodríguez se refirió a su tenso cruce con Messi en el partido por Eliminatorias Sudamericanas: “Por ahí como que no le gustó”

agosto 20, 2025
Por: Diana Pérez
James Rodríguez y Messi | Foto: AFP
James Rodríguez y Messi | Foto: AFP
Las declaraciones del colombiano no le gustaron a Messi, quien lo encaró durante el partido por eliminatorias.

El pasado partido de Eliminatorias Sudamericanas entre Colombia y Argentina dejó varios cruces verbales entre futbolistas de ambos equipos.

La máxima tensión se sintió de parte y parte, pero el enfrentamiento que más ha dado de que hablar es el que se dio los capitanes de ambas selecciones James Rodríguez y Lionel Messi.

El enfrentamiento entre los dos futbolistas se dio por las declaraciones que dio el mediocampista colombiano tras la final de la Copa América 2024, luego de caer ante la ‘albiceleste’.

Tras la derrota, unas semanas después, James le concedió una entrevista al periodista del Chiringuito, Edu Aguirre, en donde afirmó que el arbitraje favoreció a Argentina.

Las declaraciones del colombiano no le gustaron a Messi, quien lo encaró durante el partido por eliminatorias.

o

En ese momento, James le contestó: “Pero… ¿por qué? Yo no he dicho nada”, a lo que Messi le respondió: “Dijiste que nos habían ayudado en la final… Hablas mucho”.

Luego del partido el capitán de la ‘Tricolor’ fue cuestionado por esto y solamente contestó que lo que pasa en el campo se queda en el campo.

Ahora meses después de esa controversia, el jugador de club León habló nuevamente de su altercado con el astro argentino.

En entrevista con Fox México, James afirmó que: “Por ahí como que no le gustó mucho a él, pero es parte de eso”.

El referente de la selección Colombia añadió que: “Uno dice lo que uno piensa y creo que somos libres de eso. Todo lo que han ganado, creo que se lo han trabajado duro y son justos ganadores también”.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Messi

Eliminatorias Sudamericanas

Selección Colombia

Selección Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Más de Deportes

Ver más
Patrocinio de Ibai al CD Leganés por cuartos de final de Copa del Rey contra Real Madrid - Foto AFP
Fútbol español

Ibai Llanos revela nombre y escudo de su nuevo equipo de fútbol profesional: así es como se puede aplicar a las convocatorias

Foto de referencia (AFP)
Selección Colombia

Delantero colombiano marcó golazo acrobático y ya lo piden para la selección: "el gol del año"

La nadadora china Yu Zidi - AFP
Natación

La natación revisará sus reglas por niña de 12 años que rompe récords en el Mundial de Singapur

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Parque Arqueológico - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Parque Arqueológico de San Agustín: la historia precolombina que habita en territorio huilense

Casa Blanca/ Donald Trump - Fotos AFP
Gobierno de Donald Trump

Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

Horóscopo del 18 al 24 de agosto - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

“Géminis, no seas terco, ten paciencia y confía”: estas son las predicciones de los signos zodiacales del 18 al 24 de agosto

Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

"Días sin bañarse" y "tres minutos para comer": latinoamericano recluido en Alligator Alcatraz relata las duras condiciones vividas en el centro de detención migratorio en Florida

Justin Timberlake - EFE
Justin Timberlake

"Cuando me diagnosticaron, me quedé en shock": Justin Timberlake revela que padece una rara enfermedad que se transmite por la picadura de garrapatas

La cantante colombiana Karol G en Nueva York-Foto: EFE
Karol G

"Recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial": Karol G publicó emotivo video cuando cantaba sin saber inglés y brindó un mensaje inspirador

Marco Rubio/ Álvaro Uribe - Fotos EFE
Marco Rubio

"El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria": secretario Marco Rubio sobre fallo contra el exmandatario

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano