James Rodríguez se refirió a su tenso cruce con Messi en el partido por Eliminatorias Sudamericanas: “Por ahí como que no le gustó”

El pasado partido de Eliminatorias Sudamericanas entre Colombia y Argentina dejó varios cruces verbales entre futbolistas de ambos equipos.

La máxima tensión se sintió de parte y parte, pero el enfrentamiento que más ha dado de que hablar es el que se dio los capitanes de ambas selecciones James Rodríguez y Lionel Messi.

El enfrentamiento entre los dos futbolistas se dio por las declaraciones que dio el mediocampista colombiano tras la final de la Copa América 2024, luego de caer ante la ‘albiceleste’.

Tras la derrota, unas semanas después, James le concedió una entrevista al periodista del Chiringuito, Edu Aguirre, en donde afirmó que el arbitraje favoreció a Argentina.

Las declaraciones del colombiano no le gustaron a Messi, quien lo encaró durante el partido por eliminatorias.

VEA TAMBIÉN Once Caldas sacó la cara por Colombia: fue el único equipo que se clasificó a los cuartos de final en torneos sudamericanos o

En ese momento, James le contestó: “Pero… ¿por qué? Yo no he dicho nada”, a lo que Messi le respondió: “Dijiste que nos habían ayudado en la final… Hablas mucho”.

Luego del partido el capitán de la ‘Tricolor’ fue cuestionado por esto y solamente contestó que lo que pasa en el campo se queda en el campo.

Ahora meses después de esa controversia, el jugador de club León habló nuevamente de su altercado con el astro argentino.

En entrevista con Fox México, James afirmó que: “Por ahí como que no le gustó mucho a él, pero es parte de eso”.

El referente de la selección Colombia añadió que: “Uno dice lo que uno piensa y creo que somos libres de eso. Todo lo que han ganado, creo que se lo han trabajado duro y son justos ganadores también”.