Once Caldas sacó la cara por Colombia: fue el único equipo que se clasificó a los cuartos de final en torneos sudamericanos

En los octavos de final de los torneos internacionales terminó la participación de dos de los tres equipos colombianos que habían logrado avanzar hasta esta instancia.

Atlético Nacional, desde el punto blanco del penal, se despidió de la Copa Libertadores. Por su parte, el América de Cali fue eliminado por un amplio global ante Fluminense en la Copa Sudamericana, misma competencia en la que Once Caldas venció a Huracán, clasificándose a los cuartos de final del torneo.

El Blanco Blanco fue a territorio argentino y ratificó lo que había hecho en condición de local. La escuadra manizaleña, que había vencido 1 por 0 al Globo en el juego de ida en el estadio Palogrande, fue a Argentina y amplió su ventaja.

A pesar de las dificultades que se presentaron en la cancha en cuanto al manejo de la pelota, debido a los charcos, los equipos dieron lo mejor de sí dentro del terreno de juego.

Desde los primeros minutos del encuentro, ambas escuadras salieron con la disposición de buscar el arco rival, tanto así que antes de que terminara la primera parte, el partido ya estaba 1-1 con goles de Matko Mijijevic por Huracán (39’) y Dayro Moreno por los Once Caldas (40’); con este resultado terminaron los primeros 45 minutos.

Con el global a su favor, el conjunto colombiano salió con toda la disposición de ampliar el marcador; tanta insistencia dio fruto a los 65 de juego cuando Michael Barrios puso el 2-1.

Cuando parecía que el juego terminaría con ese resultado, apareció nuevamente Dayro Moreno. El histórico goleador cafetero marcó el tercer tanto para el Once Caldas, quien al final se quedó con el global 4-1 ante Huracán.

Con este marcador, el Blanco Blanco se clasificó por primera vez a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador.

De esta manera, Once Caldas se convierte en el único equipo representativo de Colombia que continúa con vida en las competencias internacionales, pues América de Cali y Atlético Nacional no lograron superar a sus rivales en los octavos de final de los torneos.

Escarlatas y Verdolagas pusieron punto final a su participación en las competiciones Conmebol

El América de Cali no pasa por su mejor momento futbolístico, y se vio reflejado en los juegos por los octavos de final de la Copa Sudamericana, torneo del que fue eliminado tras caer en el global 4-1 ante Fluminense de Brasil.

Aunque la posesión del balón fue para la escuadra vallecaucana, careció de efectividad al momento de definir, como de errores en defensa que fueron aprovechados por los jugadores de “Flu”.

Atlético Nacional se despidió de la Copa Libertadores, certamen que a partir de los cuartos de final no contará con presencia de equipos colombianos.

Los Verdolagas, que lucharon para empatar el juego de vuelta, tras comenzar abajo en el marcador, que con un hombre menos aguantaron el resultado 1-1, terminaron eliminados a manos de São Paulo desde el punto blanco del penal, instancia en la que jugadores como Matheus Uribe y Marino Hinestroza erraron sus tiros.

Al final, la definición desde los 12 pasos terminó 4-3 a favor del conjunto paulista, que se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.