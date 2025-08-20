NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Once Caldas sacó la cara por Colombia en los torneos Conmebol - Foto: AFP
Once Caldas sacó la cara por Colombia en los torneos Conmebol - Foto: AFP
Copa Sudamericana

Once Caldas sacó la cara por Colombia: fue el único equipo que se clasificó a los cuartos de final en torneos sudamericanos

agosto 20, 2025
Por: Natalya Baquero González
De la mano de Dayro Moreno, el Blanco Blanco avanzó por primera vez a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En los octavos de final de los torneos internacionales terminó la participación de dos de los tres equipos colombianos que habían logrado avanzar hasta esta instancia.

Atlético Nacional, desde el punto blanco del penal, se despidió de la Copa Libertadores. Por su parte, el América de Cali fue eliminado por un amplio global ante Fluminense en la Copa Sudamericana, misma competencia en la que Once Caldas venció a Huracán, clasificándose a los cuartos de final del torneo.

El Blanco Blanco fue a territorio argentino y ratificó lo que había hecho en condición de local. La escuadra manizaleña, que había vencido 1 por 0 al Globo en el juego de ida en el estadio Palogrande, fue a Argentina y amplió su ventaja.

A pesar de las dificultades que se presentaron en la cancha en cuanto al manejo de la pelota, debido a los charcos, los equipos dieron lo mejor de sí dentro del terreno de juego.

Desde los primeros minutos del encuentro, ambas escuadras salieron con la disposición de buscar el arco rival, tanto así que antes de que terminara la primera parte, el partido ya estaba 1-1 con goles de Matko Mijijevic por Huracán (39’) y Dayro Moreno por los Once Caldas (40’); con este resultado terminaron los primeros 45 minutos.

Con el global a su favor, el conjunto colombiano salió con toda la disposición de ampliar el marcador; tanta insistencia dio fruto a los 65 de juego cuando Michael Barrios puso el 2-1.

o

Cuando parecía que el juego terminaría con ese resultado, apareció nuevamente Dayro Moreno. El histórico goleador cafetero marcó el tercer tanto para el Once Caldas, quien al final se quedó con el global 4-1 ante Huracán.

Con este marcador, el Blanco Blanco se clasificó por primera vez a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador.

De esta manera, Once Caldas se convierte en el único equipo representativo de Colombia que continúa con vida en las competencias internacionales, pues América de Cali y Atlético Nacional no lograron superar a sus rivales en los octavos de final de los torneos.

Escarlatas y Verdolagas pusieron punto final a su participación en las competiciones Conmebol

El América de Cali no pasa por su mejor momento futbolístico, y se vio reflejado en los juegos por los octavos de final de la Copa Sudamericana, torneo del que fue eliminado tras caer en el global 4-1 ante Fluminense de Brasil.

Aunque la posesión del balón fue para la escuadra vallecaucana, careció de efectividad al momento de definir, como de errores en defensa que fueron aprovechados por los jugadores de “Flu”.

Atlético Nacional se despidió de la Copa Libertadores, certamen que a partir de los cuartos de final no contará con presencia de equipos colombianos.

o

Los Verdolagas, que lucharon para empatar el juego de vuelta, tras comenzar abajo en el marcador, que con un hombre menos aguantaron el resultado 1-1, terminaron eliminados a manos de São Paulo desde el punto blanco del penal, instancia en la que jugadores como Matheus Uribe y Marino Hinestroza erraron sus tiros.

Al final, la definición desde los 12 pasos terminó 4-3 a favor del conjunto paulista, que se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Temas relacionados:

Copa Sudamericana

Copa Libertadores

Dayro Moreno

Colombia

Conmebol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Más de Deportes

Ver más
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

El DT César Farías levanta rumores tras asistir a partido del fútbol venezolano en medio de incertidumbre por su futuro

Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

A un mes de las Eliminatorias Sudamericanas, Yeferson Soteldo enciende las alarmas de la Vinotinto

Futbolista japonés Kunishige Kamamoto | Foto: AFP
Futbolistas

Murió el histórico delantero asiático que deslumbró a Pelé; lo consideran el mejor de la historia de su país

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

El DT César Farías levanta rumores tras asistir a partido del fútbol venezolano en medio de incertidumbre por su futuro

Bruce Willis, actor estadounidense - Foto de referencia: EFE
Bruce Willis

¿Se agrava la salud de Bruce Willis?: en redes sociales trasciende el rumor de que ya no puede hablar

Manifestante en Alligator Alcatraz/ Centro de detención en Florida - Fotos EFE
Alligator Alcatraz

Denuncian condiciones inhumanas en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz: administración Trump dice cuánto cuesta dormir en las polémicas instalaciones

Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

A un mes de las Eliminatorias Sudamericanas, Yeferson Soteldo enciende las alarmas de la Vinotinto

Jair Bolsonaro - AFP
Jair Bolsonaro

Estados Unidos condenó la orden de prisión domiciliaria contra el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil y anunció acciones para "todos aquellos que ayuden e instiguen conductas sancionadas"

Nicolás Maduro - EFE
Deportaciones

Maduro asegura que Estados Unidos aún tiene a 33 niños venezolanos y ataca a John McNamara

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

Presidente Trump afirma que Hamás "quiere morir" tras fracaso de conversaciones sobre un alto al fuego en Gaza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano