Martes, 16 de septiembre de 2025
Liga BetPlay Dimayor

Javier Gandolfi dejaría la dirección técnica de Atlético Nacional; los candidatos a reemplazarlo serían extranjeros

septiembre 16, 2025
Por: Natalya Baquero González
Una campaña irregular del entrenador al mando del conjunto verdolaga habría llevado a las directivas del equipo paisa a poner punto final al proceso del argentino.

Todo indica que el técnico argentino, quien llegó a mediados del mes de enero a la dirigencia de Atlético Nacional, no continuará al mando de la escuadra verde de Antioquia.

El detonante de esta decisión por parte de las directivas de la escuadra paisa se habría dado luego del análisis de los últimos resultados de los Verdolagas, especialmente el más reciente por la fecha once de la Liga BetPlay Clausura 2025, en la cual cayeron por la mínima diferencia ante el Bucaramanga.

A esto se le sumó el descuido que se generó al momento en que se realizaron los cambios, pues al final del encuentro terminaron cuatro jugadores extranjeros dentro del terreno de juego.

Esta situación, junto con la eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final del conjunto verdolaga y el malestar de la afición tras la campaña irregular del equipo al mando del argentino, habría llevado a tomar esta decisión radical por parte de las directivas, de quienes se espera en las próximas horas hagan oficial la desvinculación de Gandolfi.

¿Cómo le fue a Javier Gandolfi con Atlético Nacional?

Desde su vínculo a mediados de enero de 2025, el técnico argentino de 44 años disputó un total de 51 encuentros entre competencias de Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Libertadores.

Con un rendimiento del 54%, Javier Gandolfi, en sus más de ocho meses al mando de los Verdolagas, se proclamó campeón de la Superliga ante el Atlético Bucaramanga y sumó un total de 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas.

Aunque los triunfos superan las derrotas, su desempeño en la actual campaña en la Liga BetPlay Clausura ha dejado más dudas que certezas, debido a que el equipo ha ido de menos a más, hecho que en la actualidad tiene al conjunto antioqueño en la séptima posición del campeonato.

Situación por la cual su vínculo con los verdes llegaría a su fin; en su reemplazo, todo parece indicar que sería un técnico extranjero, teniendo en cuenta la preferencia que se ha mantenido en el club desde que Gustavo Fermani asumió como director deportivo de Nacional, momento desde el cual han pasado Gandolfi y Efraín Juárez.

¿Quiénes son los principales candidatos para sustituir a Javier Gandolfi en Nacional?

Durante las últimas horas han sonado varios nombres para reemplazar a Gandolfi; la mayoría de los candidatos son extranjeros.

Dentro de la lista de candidatos, la escuadra verdolaga tendría al argentino Luis Zubeldía; el último equipo que dirigió fue Sao Paulo. Otro de la misma nacionalidad y quien estaría en carpeta es Walter Ribonetto, quien actualmente dirige a Godoy Cruz.

Otros nombres que se habrían puesto sobre la mesa son el uruguayo Vicente Sánchez, quien se encuentra libre desde el mes de junio, y el también argentino Gustavo Quinteros, uno de los que más fuerza tendría.

El único colombiano que estaría dentro de esa lista, pero con posibilidades muy remotas, es Santiago “Sachi” Escobar, quien sería del gusto de la afición.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer quién dirigirá a Atlético Nacional en lo que queda de las competencias en el rentado local. Eso sí, sea colombiano o extranjero, debe tener claro los objetivos que tiene el club, que es ser campeón de la Liga BetPlay Clausura y la Copa BetPlay 2025.

