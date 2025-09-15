Jorge Rocha, el principal representante de Colombia en el wakeboard, un deporte extremo sobre el agua

El wakeboard es un deporte extremo, proveniente de una de las modalidades del esquí acuático, más conocido como el deporte de “hobby en la playa”. Esta actividad las personas la desarrollan sobre el agua en una tabla, la cual se encuentra sujeta a una cuerda que es remolcada por una lancha.

La finalidad de esta disciplina es realizar maniobras, saltos o acrobacias, mientras la tabla se va deslizando por el agua. Para su ejecución y desarrollo, requiere aprender a darle manejo al cuerpo en el aire, "movimientos similares a lo que hacen los gimnastas olímpicos o los clavadistas", expresó Jorge Rocha a José Fernando Neira en Deportistas de Lujo.

El oriundo de Santa Marta desde muy pequeño sintió atracción por el agua. A la edad de 4 años fue su primer acercamiento con el esquí, deporte que comenzó a practicar, y aunque se tuvo que trasladar de su ciudad natal junto con su familia hacia Bogotá, eso no fue un impedimento para seguir practicando lo que él consideraba un “hobby”; su amor por este deporte no cambió, ya que se podía realizar en lagos. Así pasaron los años.

Pero todo dio un giro para él de manera sorprendente cuando, a la edad de 14, en uno de sus viajes familiares, en una tienda de deportes náuticos a la que Rocha llegó en busca de una tabla para su media, y allí es cuando le hablan de la “Federación Colombiana de Esquí Náutico”. La persona que lo atendió en aquel momento le brindó el contacto de esta entidad deportiva, con la que él se comunicó y a partir de ese momento comenzó a escribir un nuevo capítulo en su vida lleno de aprendizajes, competencias y nuevas aventuras.

Tras su acercamiento al deporte profesional, él decidió quedarse con el wakeboard; apoyado de sus compañeros, comenzó a aprender cada una de las técnicas de esta disciplina. “Rápidamente, le fui cogiendo la práctica, gracias a la base sólida que tenía y cero miedos al agua”, señaló el nacido en Santa Marta.

Su entrega y dedicación lo llevaron a que en menos de tres años se ganara el reconocimiento y se convirtiera en el máximo representante de Colombia en este deporte.

A pesar de los sacrificios que tuvo que hacer para ganarse el lugar que tiene hoy en día, tiene clara la clave que lo ha llevado a triunfar como deportista y profesional, pues con disciplina y constancia logró sacar adelante su bachillerato y su carrera profesional, proceso en el cual agradece el apoyo que le brindaron su familia, profesores y amigos.

“Éxito mío y del wakeboard fue, uno, entender que la vida es de sacrificios y, dos, dejar que la gente me ayudara y saber pedir ayuda”, manifestó Jorge Rocha.

Durante los últimos ocho años, Jorge se mantiene como el campeón nacional de este deporte, es múltiple campeón de los Juegos Nacionales y de los Nacionales de Mar y Playa, ha sido campeón en mayor parte del ciclo olímpico a excepción de los Panamericanos, modelista de oro de Bolivarianos, Centroamericanos y Sudamericanos de playa.

El máximo representante de Colombia en esta disciplina es el vigente campeón latinoamericano del wakeboard, disciplina que no solo le ha permitido triunfar en ámbito deportivo, sino que también le ha servido para sus empleos como administrador, en los cuales le reconocen su disciplina.

“Este deporte me ha dejado mucha autorreflexión y mucha empatía (…) Asimismo, me dio muchas habilidades de vida para solucionar problemas, entender a la gente y ser mejor colombiano”, señaló Jorge Rocha, quien añadió: “Lo que más agradezco de mi deporte es haber vendido a Colombia de la mejor manera”.