El fútbol americano, el deporte que sedujo Laura Pérez, quien se ha convertido en una de las pioneras de Colombia de esta disciplina

El fútbol americano es un deporte de origen estadounidense que de a poco ha ido cogiendo reconocimiento en Colombia, tanto en categorías masculinas como femeninas; a pesar de su corto tiempo en territorio colombiano, ha llamado la atención de los jóvenes colombianos que se encaminan en este deporte de alto contacto.

Por medio de academias como White Sharks Bogotá, deportistas como Laura Pérez han tenido la oportunidad de aprender las técnicas y jugar este deporte en el cual se debe tener mucha concentración.

En Deportistas de lujo, Laura nos cuenta cómo llegó a esta disciplina que desde hace ocho años se ha convertido en su estilo de vida. “Mi hermano me invitó a conocer este deporte, me llevó, me enseñó”, señaló la deportista que poco a poco se dejó conquistar por el fútbol americano.

Aunque en un inicio se miraba poco riesgoso debido a los choques que se ejercen en medio del juego, ella dejó eso a un lado y le dio la oportunidad a este deporte, al cual en sus inicios lo practicaba y competía rodeada en su mayoría por hombres, algo que ella no vio como un obstáculo; por el contrario, lo vio como un aprendizaje y la ocasión perfecta para potenciar sus habilidades.

“El fútbol americano se debe jugar con mucha habilidad y técnica, sin la necesidad de dañar al otro jugador”, señaló Laura Pérez en Deportistas de lujo a José Fernando Neira.

A pesar de los desafíos que se viven en medio de esta disciplina, ella no se rindió; por el contrario, fue perseverante y en cada uno de los torneos o entrenamientos, a pesar de las adversidades que se presentaran, ella veía en ellos una oportunidad para mejorar.

“Eso le genera a uno como jugador adrenalina, ganas de seguir y ser el mejor”, menciona Laura, quien hace referencia a las oportunidades en la era vencida por un rival o cuando creía que, según su posición como tacleadora, no iba a lograr hacer frente a su contrincante.

En medio de este proceso que le ha permitido conocer otros países y otras culturas, la deportista destaca el acompañamiento que ha tenido por parte de su familia, que desde el momento cero le ha demostrado su apoyo de manera incondicional.

Laura Pérez, quien desde hace ocho años hace parte de las filas del White Shakrs Bogotá, también es considerada una referente en esta disciplina. Se refirió a la motivación que le ha dado este deporte: “A mí me gusta difundir y enseñarles este deporte a las mujeres”.

Aunque es una disciplina que aún se encuentra en reconocimiento y adaptación, Pérez se llena de orgullo al ver lo que han construido durante estos tres últimos años, en los que el fútbol americano ha tenido una mayor acogida, hecho que ha llevado a que en ciudades como Medellín haya una liga y a que la capital colombiana esté próxima a crear una.

“La liga de Bogotá se encuentra en proceso, está esperando el visto bueno para que se pueda desarrollar”, expresó Pérez, quien ha tenido la oportunidad de prepararse y participar en diferentes torneos a nivel nacional e internacional, en los cuales ha tenido la oportunidad de ser parte de otros equipos e incluso compartir con jugadoras de Estados Unidos.

El sueño más grande de Laura, en este deporte que mezcla algunas técnicas del fútbol convencional y del rugby, es “cumplir el sueño de jugar liga profesional”, un anhelo que espera cumplir pronto en Atlanta, donde ha sido invitada a jugar.