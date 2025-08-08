Juan Pablo Montoya envió mensaje a quienes critican a la selección Colombia por perder en la final de la Copa América Femenina: “es la colombianada más grande del mundo”

La derrota de la selección Colombia ante Brasil en la Copa América Femenina que se llevó a cabo en Ecuador, sigue dando de qué hablar.

El subcampeonato de las colombianas ha sido duramente criticado por algunos, mientras que otros miran la situación como un avance y triunfo para el deporte del país.



Entre las figuras que han sido a hablar sobre la derrota de las cafeteras es uno de los deportistas más importantes de Colombia, Juan Pablo Montoya.

El excorredor de la Fórmula 1 afirmó que a los colombianos el que los deportistas pierdan es lo peor del mundo en lugar de enfocarse en otras aristas.

En entrevista con el medio Win Sports, el expiloto de la F1 aseveró que: “el problema más grande en Colombia es que les gusta que uno gane, pero en el momento en el que uno no gana es el perdedor más grande del mundo”.

“En Colombia no miran que llegaron a la final y fueron segundas en el mundo, miran que perdieron. Y esa es la colombianada más grande del mundo”, añadió.

Montoya, considerado como uno de los deportistas más grandes del país, puntualizó que: “la gente en vez de apreciar que llegaron a la final y todo, perdieron. Entonces es muy complicado”.

“Obviamente la gente quiere que ganen, pero llegaron acá y lo que tienen que hacer ellas es trabajar y mirar: qué hicimos mal, qué hicimos bien y qué faltó”, explicó.

El exdeportista expresó que eso es lo que hacen con su hijo, Sebastián, piloto de la Fórmula 2 carrera a carrera y que es lo que les aconseja a las futbolistas de la selección.

Y comentó la gente tiene que entender que perder “no es el fin del mundo” y que “hay que prepararse mejor para el siguiente paso y mejor los estándares”.

Las críticas contra el expiloto no se han hecho esperar, mientras que otros usuarios han expresado que tiene razón en lo que dijo sobre la ‘tricolor’.

“El tipo tiene razón, acá no se valora el trabajo ajeno”, “Por esto vivimos en la mediocridad, siempre conformándose con el premio de consolación”, “El peor enemigo del colombiano”, “Eso es mediocridad”, son algunos de los comentarios.

El pasado fin de semana la selección Colombia cayó desde el punto penal ante Brasil en la final de la Copa América Femenina 2025.

Tras empatar en último momento en el tiempo extra, las colombianas se midieron ante la ‘verderamarela’ desde los 12 pasos.

La tanda de penales fue igual de intensa que el partido y la prórroga, pero la cafetera Jorelyn Carabalí falló su penal, dándole el triunfo a Brasil.

Es la segunda edición de una Copa América Femenina en la que Colombia pierde contra Brasil, ya que la edición de 2022 perdió 1-0 ante las bicampeonas de América.