Estrella de la NBA se encuentra en graves problemas financieros tras ser desalojado de su apartamento por falta de pago de alquiler

Una estrella de la NBA atraviesa por un gran problema extradeportivo que lo mantiene en el ojo del huracán de los medios y de las autoridades.

El exjugador de los Detroit Pistons, Malik Beasley, fue desalojado de su casa por un caso de apuestas y fraude en el que está involucrado.

Según se ha informado, el deportista fue desalojado de su apartamento ubicado en el centro de la ciudad Detroit, por una orden emitida por el Tribunal del Distrito 36.

Su desalojo se debe a dos demandas por falta de pago del alquiler, una deuda total de 21.500 dólares, la cual se encuentra bajo la supervisión de la jueza Andrea Bradley-Baskin.

La primera demanda por parte del propietario del edificio en el que vivía fue presentada por un monto de 23.000 dólares, mientras que la segunda, que aún sigue activa, es por un impago de 6.000 dólares que corresponden al mes de julio.

Lo que esto conlleva a que su impago termine con que tenga que pagar los montos adeudados, así como también que cubra los costos legales de los propietarios para no afectar su historial crediticio.

El escolta, de 28 años, suma así un nuevo incidente a sus innumerables problemas penales que lo involucran en un caso de apuestas y fraude.

A inicios de este año, el basquetbolista fue noticia debido a una investigación por parte del FBI en un caso de apuestas deportivas.

Los detalles de la investigación del FBI en el caso en el que está involucrado Malik Beasley no han sido revelados, sin embargo, si es algo que está siendo seguido por la NBA.

Esto porque la liga más importante de basquetbol en el mundo tiene políticas bastante estrictas en cuanto a las apuestas deportivas, al punto de que los involucrados pueden ser suspendido o multados de manera significativa.

Beasley terminó la pasada temporada con los Detroit Pistons, equipo que pensaba ofrecerle un contrato de 42 millones por tres temporadas.

Sin embargo, las acusaciones de apuestas y de fraude hicieron que las negociaciones se frenaran y el atleta quedara como agente libre.

Malik, de 28 años, enfrenta una serie de demandas por deudas que superan los 8 millones dólares, siendo una de las principales los reclamos de la compañía Hazan Sports Management Group.

Esta empresa, es la antigua agencia de representantes del deportista que tiene una sede en Nueva York y que lo demandó ante un tribunal federal.

En la demanda, la agencia exige un pago de 2.25 millones de dólares, una deuda que se remonta a un adelanto que Beasley recibió por la suma de 650.000 dólares.

Su historial de deudas también incluye una sentencia de 5.8 millones de dólares, que se dictó hace tres años en Maryland, a favor de la firma especializada en prestamos para atletas profesionales, South River Capital.

Las deudas no deberían suponer un problema para el escolta, ya que a lo largo de su carrera en la NBA ha acumulado más de 60 millones de dólares en salarios.