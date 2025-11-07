NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Selección Colombia

Sin 'Juanfer' Quintero pero con regresos importantes en defensa y una sorpresa en ataque: estos son los convocados a la selección Colombia para la doble fecha FIFA de noviembre

noviembre 7, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Luis Díaz y Juan Fernando Quintero - Foto AFP
Luis Díaz y Juan Fernando Quintero - Foto AFP
Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda y Australia el 16 y el 18 de noviembre como partidos preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció este viernes a los convocados por el entrenador argentino Néstor Lorenzo para conformar la selección Colombia que disputará en la doble fecha FIFA de noviembre.

Los partidos se jugarán el 16 y el 18 de este mes frente a Nueva Zelanda y Australia, respectivamente, con algunas bajas importantes y varios regresos tras la última jornada que tuvo lugar en octubre.

o

Dentro de las principales ausencias respecto al último llamado, está la de Juan Fernando Quintero, Kevin Mier, Yerson Mosquera, Andrés Román, Kevin Serna, Jáminton Campaz y Juan Camilo 'El Cucho' Hernández.

Asimismo, a La Tricolor se reincorporan nombres que no estuvieron presentes en los partidos frente a Canadá y México, duelos en los que los cafeteros no cayeron y mostraron un nivel importante de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los jugadores que volvieron a ser llamados en esta oportunidad son Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Santiago Arias, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba.

o

Una de las sorpresas dentro de los incluidos en la lista es el jugador Carlos Andrés Gómez, apodado por algunos como 'El Tinito', por su estilo de juego similar al de la leyenda de la selección Faustino 'El Tino' Asprilla.

Colombia le ganó el primer partido de la última doble fecha FIFA a México 4 a 0, pero no puedo anotarles a los canadienses, que le dieron un preámbulo a los de Lorenzo sobre la competitividad mundialista y el duelo quedó empatado sin goles.

o

Los próximos duelos se jugarán en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, (Estados Unidos) a las 7:00 p.m. (hora Colombia) y en el Citi Field, localizado en Queens de la ciudad de Nueva York a las 8:00 p.m., respectivamente.

Estos fueron los jugadores convocados a la selección Colombia para la próxima doble fecha FIFA de noviembre como preparación para el Mundial:

Álvaro Angulo — Pumas (MEX)
Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)
Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)
Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)
Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)
Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)
Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)
David Ospina — Atlético Nacional (COL)
Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)
James Rodríguez — Club León (MEX)
Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)
Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)
Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)
Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)
Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)
Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)
Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)
Kevin Castaño — River Plate (ARG)
Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)
Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)
Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)
Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)
Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)
Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)
Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)

