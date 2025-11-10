NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Narcotráfico

¿Cuál es el cártel más poderoso del mundo? Así dominan el tráfico de fentanilo en EE. UU.

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En febrero, Estados Unidos, declaró al Cartel de Sinaloa y a otras 7 como organizaciones terroristas.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Una investigación periodística en Estados Unidos acusa a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de falso arresto de 171 supuestos integrantes del Cartel de Sinaloa en Inglaterra. En el programa La Tarde de NTN24, Roxana Juárez Parra, analista sénior de Southern Pulse y exdirectora de la subprocuraduría de investigación de delincuencia, informa detalles de lo sucedido.

o

“Las notas que logré encontrar sobre este arresto, en donde se habla de 226 kilos de drogas, parecieran poco; es interesante que menciona que hay falsas drogas farmacéuticas de uso comercial y hay una serie de cosas que fueron aseguradas”, informó Juárez Parra.

Asimismo, asegura que “el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco nueva generación tienen una presencia prácticamente en todo el país; estamos hablando tanto de la costa este como de la costa oeste”.

Además, cabe recalcar que Estados Unidos declaró al Cartel de Sinaloa y a otras 7 como organizaciones terroristas.

Para estas organizaciones narcotraficantes, “la costa este es muy interesante porque, bueno, pensando en una situación, está tejida geográficamente para los criminales, que han aprovechado estas rutas comerciales desde que comenzó la globalización; estamos hablando de que toda la costa este ha sido muy valiosa para ellos”, añade la analista.

Juárez Parra recuerda que, pese a la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, las autoridades de Estados Unidos reportaron que el cártel de Sinaloa logró introducir “más de 530.000 kilos de cocaína, 505 kilos de heroína y 423.000 kilos de marihuana, además de realizar numerosas operaciones de lavado de dinero”, incluso con uno de sus principales líderes tras las rejas.

o

Finalmente, la analista asegura que, frente a sus carteles narcoterroristas, México “no ha logrado una proactividad importante para poderse sentar con los norteamericanos y poder hablar de un plan de seguridad binacional”, recalcó.

Temas relacionados:

Narcotráfico

Cártel de Sinaloa

Drogas

Tráfico de drogas

Fentanilo

DEA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuál es el cártel más poderoso del mundo? Así dominan el tráfico de fentanilo en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El despliegue busca "crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla y a Petro”: excoronel sobre operaciones de EE. UU. en aguas internacionales

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

"Maduro está arrinconado; sus opciones son cada vez menos": Arturo McFields analiza el silencio de los aliados del régimen venezolano

Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

"El documento no hace parte de la política exterior de EE.UU. de manera oficial": Carlos Augusto Chacón sobre imagen del presidente Petro vestido de preso

Foto: Casa Blanca
Gobierno de Estados Unidos

¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca

Más de Actualidad

Ver más
Familiares de presos políticos en vigilia permanente - Foto Juan Barreto AFP
Presos políticos en Venezuela

Documentan 1.067 presos políticos en Venezuela, pero el número podría ser mayor: 172 están desaparecidos

Un hombre en Kingston, Jamaica, a horas del impacto de Melissa. (AFP)
Huracán Melissa

"Permanezcan resguardados": la dura advertencia que recibió Jamaica a horas de impacto del huracán Melissa, "la tormenta del siglo"

Nicolás Maduro - Foto EFE
Régimen de Maduro

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Familiares de presos políticos en vigilia permanente - Foto Juan Barreto AFP
Presos políticos en Venezuela

Documentan 1.067 presos políticos en Venezuela, pero el número podría ser mayor: 172 están desaparecidos

Un hombre en Kingston, Jamaica, a horas del impacto de Melissa. (AFP)
Huracán Melissa

"Permanezcan resguardados": la dura advertencia que recibió Jamaica a horas de impacto del huracán Melissa, "la tormenta del siglo"

Nicolás Maduro - Foto EFE
Régimen de Maduro

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Narcolancha atacada por Estados Unidos
Narcolancha

Detuvieron otra presunta narcolancha durante una operación que coincide con el despliegue militar de Estados Unidos

Escudería Williams y su homenaje a Juan Pablo Montoya - Foto: EFE
Juan Pablo Montoya

Escudería Williams de la F1 correrá con un monoplaza que lleva un diseño en homenaje al piloto colombiano Juan Pablo Montoya

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre