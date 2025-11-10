¿Cuál es el cártel más poderoso del mundo? Así dominan el tráfico de fentanilo en EE. UU.

Una investigación periodística en Estados Unidos acusa a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de falso arresto de 171 supuestos integrantes del Cartel de Sinaloa en Inglaterra. En el programa La Tarde de NTN24, Roxana Juárez Parra, analista sénior de Southern Pulse y exdirectora de la subprocuraduría de investigación de delincuencia, informa detalles de lo sucedido.

“Las notas que logré encontrar sobre este arresto, en donde se habla de 226 kilos de drogas, parecieran poco; es interesante que menciona que hay falsas drogas farmacéuticas de uso comercial y hay una serie de cosas que fueron aseguradas”, informó Juárez Parra.

Asimismo, asegura que “el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco nueva generación tienen una presencia prácticamente en todo el país; estamos hablando tanto de la costa este como de la costa oeste”.

Además, cabe recalcar que Estados Unidos declaró al Cartel de Sinaloa y a otras 7 como organizaciones terroristas.

Para estas organizaciones narcotraficantes, “la costa este es muy interesante porque, bueno, pensando en una situación, está tejida geográficamente para los criminales, que han aprovechado estas rutas comerciales desde que comenzó la globalización; estamos hablando de que toda la costa este ha sido muy valiosa para ellos”, añade la analista.

Juárez Parra recuerda que, pese a la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, las autoridades de Estados Unidos reportaron que el cártel de Sinaloa logró introducir “más de 530.000 kilos de cocaína, 505 kilos de heroína y 423.000 kilos de marihuana, además de realizar numerosas operaciones de lavado de dinero”, incluso con uno de sus principales líderes tras las rejas.

Finalmente, la analista asegura que, frente a sus carteles narcoterroristas, México “no ha logrado una proactividad importante para poderse sentar con los norteamericanos y poder hablar de un plan de seguridad binacional”, recalcó.