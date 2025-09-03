Jugador de la selección Colombia destaca entre sus compañeros tras atender a la afición que visitó al equipo en el hotel

Un jugador de la selección Colombia destacó entre sus compañeros tras acercarse a atender a la afición que visitó al equipo nacional en el hotel de concentración de la ciudad de Barranquilla.

Los futbolistas se habían desplazado más temprano hasta la sede en la ciudad de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para un entrenamiento, del que regresaron en la tarde de este miércoles al lugar donde descansarán antes de enfrentar el jueves a la selección de Bolivia.

En la llegada al hotel, varios colombianos que viajaron desde distintas ciudades del país se aglomeraron alrededor de la zona para saludar a los elegidos por el entrenador Néstor Lorenzo, y aunque algunos jugadores los saludaron a la distancia, la actuación de uno de ellos fue aplaudida por los aficionados.

Se trata de Jhon Arias, quien, luego de bajarse del autobús y antes de ingresar a las instalaciones del hotel, se tomó un momento para acercarse a saludar a los hinchas colombianos e incluso firmar algunos autógrafos y tomarse un par de fotos.

"¡Jhon Arias y un momento de felicidad para todos los hinchas!", escribió la cuenta de la selección Colombia en una publicación en la que agregó el video del momento en que Arias está compartiendo con los fanáticos de La Tricolor.

En un momento del clip se puede apreciar incluso que el nuevo atacante del Wolves de la Premier League, parece retirarse del lugar, pero cuando la afición grita su nombre llamándolo de vuelta, regresa para seguir atendiéndolos y firmando las prendas que le pasan.

La cercanía de Arias con los hinchas colombianos se da en un momento en el que la opinión popular no ha estado muy de acuerdo con el desempeño de la selección cafetera, pues lleva seis partidos sin ganar desde la goleada contra Chile 4 a 0 en octubre del año pasado, también en 'La Arenosa'.

Con la reciente y polémica convocatoria de Dayro Moreno y un anuncio de Lorenzo que parece anticipar que el goleador histórico colombiano no verá minutos en la última doble fecha, algunos sectores han criticado la decisión de llamarlo y que no llegue a ser utilizado en ningún partido.

Aunque para varios el convocar a Moreno es una manera de complacer a quienes lo venían pidiendo ante una ausencia de victorias y un gran presente del tolimense, otros, por su parte, alegan que, pese a su trayectoria y marcas históricas, su veteranía debería impedirle ser parte del seleccionado.

Lo cierto es que Colombia está obligada a ganarle a Bolivia este jueves para asegurar su clasificación a la máxima cita cuanto antes y no llegar a definirlo todo en Maturín contra Venezuela, que está cerca de lograr su primera participación al Mundial en la historia.

La Vinotinto jugará primero contra la campeona del mundo Argentina, que no pierde en Buenos Aires desde 2015, cuando Ecuador le ganó 2 a 0. Antes de esa caída, La Albiceleste no perdía desde los 90, época en la que precisamente Colombia logró un histórico 5 a 0 en tierras gauchas.