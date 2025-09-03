NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia destaca entre sus compañeros tras atender a la afición que visitó al equipo en el hotel

septiembre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia en Barranquilla - Foto AFP
Selección Colombia en Barranquilla - Foto AFP
Los jugadores cafeteros llegaban al lugar de concentración antes del que fue su último entrenamiento previo al partido de este jueves contra Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas.

Un jugador de la selección Colombia destacó entre sus compañeros tras acercarse a atender a la afición que visitó al equipo nacional en el hotel de concentración de la ciudad de Barranquilla.

Los futbolistas se habían desplazado más temprano hasta la sede en la ciudad de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para un entrenamiento, del que regresaron en la tarde de este miércoles al lugar donde descansarán antes de enfrentar el jueves a la selección de Bolivia.

o

En la llegada al hotel, varios colombianos que viajaron desde distintas ciudades del país se aglomeraron alrededor de la zona para saludar a los elegidos por el entrenador Néstor Lorenzo, y aunque algunos jugadores los saludaron a la distancia, la actuación de uno de ellos fue aplaudida por los aficionados.

Se trata de Jhon Arias, quien, luego de bajarse del autobús y antes de ingresar a las instalaciones del hotel, se tomó un momento para acercarse a saludar a los hinchas colombianos e incluso firmar algunos autógrafos y tomarse un par de fotos.

"¡Jhon Arias y un momento de felicidad para todos los hinchas!", escribió la cuenta de la selección Colombia en una publicación en la que agregó el video del momento en que Arias está compartiendo con los fanáticos de La Tricolor.

En un momento del clip se puede apreciar incluso que el nuevo atacante del Wolves de la Premier League, parece retirarse del lugar, pero cuando la afición grita su nombre llamándolo de vuelta, regresa para seguir atendiéndolos y firmando las prendas que le pasan.

La cercanía de Arias con los hinchas colombianos se da en un momento en el que la opinión popular no ha estado muy de acuerdo con el desempeño de la selección cafetera, pues lleva seis partidos sin ganar desde la goleada contra Chile 4 a 0 en octubre del año pasado, también en 'La Arenosa'.

Con la reciente y polémica convocatoria de Dayro Moreno y un anuncio de Lorenzo que parece anticipar que el goleador histórico colombiano no verá minutos en la última doble fecha, algunos sectores han criticado la decisión de llamarlo y que no llegue a ser utilizado en ningún partido.

Aunque para varios el convocar a Moreno es una manera de complacer a quienes lo venían pidiendo ante una ausencia de victorias y un gran presente del tolimense, otros, por su parte, alegan que, pese a su trayectoria y marcas históricas, su veteranía debería impedirle ser parte del seleccionado.

Lo cierto es que Colombia está obligada a ganarle a Bolivia este jueves para asegurar su clasificación a la máxima cita cuanto antes y no llegar a definirlo todo en Maturín contra Venezuela, que está cerca de lograr su primera participación al Mundial en la historia.

o

La Vinotinto jugará primero contra la campeona del mundo Argentina, que no pierde en Buenos Aires desde 2015, cuando Ecuador le ganó 2 a 0. Antes de esa caída, La Albiceleste no perdía desde los 90, época en la que precisamente Colombia logró un histórico 5 a 0 en tierras gauchas.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Jhon Arias

Mundial 2026

Eliminatorias Sudamericanas

Dayro Moreno

Néstor Lorenzo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Más de Deportes

Ver más
Mallorca vs. Barcelona, jornada nº 1 de La Liga - Foto: EFE
Barcelona

Dura entrada de Raphinha a Morey en el Mallorca vs. Barça es bastante cuestionada en redes: "Es roja de toda la vida, empiezan las ayudas"

Sergio Ramos - EFE
Deportes

Así suena 'Cibeles', la nueva canción de Sergio Ramos en la que entona estrofas por su salida del Real Madrid

Carlos "Pibe" Valderrama, Selección Colombia - AFP
Fútbol

Revelan que a las vitrinas de Colombia regresaría la camiseta con la que la selección jugó en uno de sus mejores mundiales en la historia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Antonieta de las Nieves - EFE
Actriz

María Antonieta de las Nieves, actriz de 'La Chilindrina', reveló la verdadera causa de su hospitalización tras una gira en Perú

Milicia

Trabajadores de Inparques, que dirige Rosinés Chávez, denuncian que son forzados a inscribirse en la Milicia

Mallorca vs. Barcelona, jornada nº 1 de La Liga - Foto: EFE
Barcelona

Dura entrada de Raphinha a Morey en el Mallorca vs. Barça es bastante cuestionada en redes: "Es roja de toda la vida, empiezan las ayudas"

Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo (EFE)
Corte Constitucional

Con 62 votos a favor el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en Colombia

Sudán - Foto de referencia
Ejército

Televisión estatal de Sudán afirma que el ejército destruyó un avión emiratí con supuestos mercenarios colombianos

Donald Trump

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Sergio Ramos - EFE
Deportes

Así suena 'Cibeles', la nueva canción de Sergio Ramos en la que entona estrofas por su salida del Real Madrid

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano