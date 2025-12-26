Jugador de La Vinotinto llora al recordar la eliminación del Mundial 2026: "Ojalá todos los jugadores tuvieran ese sentimiento por la selección"

La eliminación del Mundial de 2026 de La Vinotinto, luego de caer goleada ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, sigue siendo recordada con tristeza por los jugadores y aficionados de la selección venezolana.

En vísperas de la cita orbital, que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, crece el sinsabor por lo que pudo haber sido la primera clasificación a un Mundial, teniendo en cuenta que los cupos se extendieron de cuatro a seis directos en Sudamérica.

Días atrás, un jugador de La Vinotinto fue protagonista por mostrar su dolor luego de recordar la dura eliminación de la Copa del Mundo.

Se trata del portero Rafael Romo, quien se coronó campeón con su equipo, Universidad Católica de Ecuador, de la Copa de ese país tras derrotar al histórico Liga de Quito por 3 a 2.

En medio de la celebración y la alegría por conseguir un título histórico para su equipo, Romo recordó con lágrimas el hecho de quedarse afuera del Mundial 2026.

Lo hizo en zona mixta cuando una periodista le pidió un mensaje para Venezuela. “Un saludo para Venezuela que están al pendiente”, le pidió la comunicadora.

La respuesta del guardameta de la selección venezolana se quebró al recordar la eliminación e incluso conmovió a su interlocutora, quien trató de consolarlo con un “ya va a pasar”.

“Agradecerle a todo el país que siempre está apoyando, para mí esto es una gota de alegría en medio del mar de tristeza que significó no clasificar al Mundial”, dijo Romo entre lágrimas.

Las reacciones de los aficionados no dudaron en llegar, muchos de los cuales celebraron el dolor que siente Romo por no lograr el objetivo. “Ojalá todos los jugadores tuvieran ese sentimiento por la selección”; “Soteldo debe estar viendo este tweet desde su yate privado cagado de la risa”; “Creo que como venezolano de verdad me alegro por él porque nadie como él que luchó por hacernos mundialistas y no se pudo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La Vinotinto perdió la oportunidad de acceder al menos al puesto de repechaje del Mundial de 2026, luego de caer 6 a 3 ante Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección venezolana se encuentra actualmente sin entrenador y se espera que la FVF oficialice al nuevo timonel en los próximos días para preparar lo que será la Copa América de 2028 y el Mundial 2030.