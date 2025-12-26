NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Radamel Falcao García en el juego de Capitanes Legendarios - Foto: AFP
Radamel Falcao García

Un equipo histórico de Sudamérica estaría interesado en contratar a Falcao García en 2026: esto es lo que se sabe

diciembre 26, 2025
Por: Natalya Baquero González
El “Tigre” no tiene actividad futbolística desde su salida de Millonarios. A pesar de eso, el samario ha demostrado un profundo interés por volver a las canchas en 2026.

El nombre de Radamel Falcao García ha vuelto a sonar en el ámbito futbolístico durante este mercado de fichajes. Varios equipos sudamericanos tendrían en el radar al experimentado jugador colombiano.

Aunque el “Tigre” no tiene actividad futbolística desde su salida de Millonarios, por medio de sus redes sociales se ha dejado ver muy activo, realizando trabajos de entrenamiento.

Esto con la intención de mantenerse en forma y poder regresar a las canchas en 2026. Tal como lo ha dado a conocer durante sus últimas declaraciones a la prensa, en las que ha expresado su deseo de regresar al fútbol profesional.

En las últimas semanas, desde Argentina se ha conocido que un par de clubes tendrían dentro de su carpeta el nombre de Radamel Falcao García. Así lo dio a conocer el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports.

o

“Falcao trabaja en dos opciones para jugar en la Liga. Una es Gimnasia LP y la otra es en la Capital, Buenos Aires”, expresó por medio de su cuenta de X.

A estas dos escuadras también se les sumaría uno de los grandes clubes de Ecuador, de acuerdo a la información compartida por el también periodista Cesar Augusto Londoño.

Se trata de Emelec, uno de los equipos más representativos del balompié ecuatoriano, el cual tendría dentro de sus opcionados a Radamel Falcao García para reforzar la delantera en la temporada 2026.

“Es real el interés de Emelec por Falcao García, que no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad. Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”, manifestó Londoño.

Aunque son clubes que suenan con mucha fuerza para el retorno a las canchas del atacante cafetero, todo indica que hasta la fecha ninguno de estos ha presentado una propuesta oficial por el “Tigre”, quien en 2026 cumplirá 40 años.

