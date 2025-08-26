Jugador sudamericano hace la elástica de Ronaldinho dentro del área para anotar el séptimo gol de su equipo en un mismo partido

El futbolista brasileño Pedro realizó este lunes una jugada al mejor estilo del astro del fútbol del mismo país Ronaldinho, quien, entre tanto, se caracterizó en su época de jugador por sus particulares regates, como la famosa elástica.

Todo ocurrió durante el enfrentamiento entre el Flamengo, equipo en el que juega Pedro, y el Vitória por la fecha número 21 del Campeonato Brasileño de Serie A, conocido popularmente como el Brasileirão.

En el minuto 14 del segundo tiempo, cuando el partido ya estaba seis a cero para los de Río de Janeiro, que oficiaban como locales en el emblemático estadio de Maracaná, Pedro aprovechó un contrataque de su equipo, que había cedido por un momento la posesión a un vulnerado equipo visitante.

Luego de que el extremo Samuel Lino condujera el balón por el lado izquierdo del campo de juego, asistió a Pedro, quien lo recibió dentro del área y luego de controlarlo realizó la elástica de Ronaldinho con la que logró regatear a cuatro jugadores al mismo tiempo y quedar mano a mano con el portero.

Fue en ese momento de cara a portería cuando el jugador con paso por Europa en Fiorentina de Italia (2019-2020), remató enviando levemente el balón por encima de Lucas Arcanjo, quien para ese instante recibía el séptimo gol de una noche para su olvido y el de sus compañeros.

Ese no fue, sin embargo, el último gol que recibiría Arcanjo en el partido en que su equipo oficiaba como visitante, pues casi 20 minutos después, cuando faltaban 10' para que cesara su horrible noche, se sancionó un penalti a favor de los locales que Bruno Henrique convertiría en la octava y última anotación.

En ese sentido, el partido terminó 8 a 0 a favor del Flamengo, pues además del tanto de Henrique y la 'pintura' de Pedro, fue él mismo quien al minuto tres de la primera parte anotó el segundo de un festival de goles en el encuentro y después, sobre los dos minutos de la etapa complementaria, anotaría otra diana, la segunda de un hat-trick que selló después mágicamente conmemorando a 'Dinho'

El encargado de abrir la goleada, sin embargo, fue el que asistió a Pedro en el gol de la elástica, Samuel Lino, que solo necesitó dos minutos de partido para mostrar la superioridad del Flamengo sobre Vitória, y luego, sobre los 50' lograría sellar su doblete.

La lista de anotadores la completaron, además de Pedro, Lino y Henrique, Giorgian de Arrascaeta, que marcó el tercer gol del choque al minuto 34, y Luiz Araújo, que haría lo propio aportando el sexto tanto sobre los 54.

Flamengo es primero de la liga brasileña con 46 puntos, mientras que Vitoria marcha en la casilla 17 con 19 unidades y peligro de descenso hacia el Brasileirão Serie B, segunda categoría del fútbol de Brasil.