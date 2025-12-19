NTN24
James Rodríguez

La ayuda que le pidieron los hinchas de Atlético Nacional a la hija de James Rodríguez tras eufórica celebración

diciembre 19, 2025
Por: Diana Pérez
Entre saltos, gritos y abrazos es como se ve a Salomé celebrando en el video que publicó su mamá, Daniela Ospina, en la red social de TikTok.

Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa Colombia tras derrotar 1-0 a Independiente Medellín.

No solo los hinchas que estaban en el estadio celebraron el triunfo de los ‘verdolagas’, sino que el festejo se extendió hasta llegar a los hogares de los hijos de algunos referentes del fútbol colombiano.

Como es el caso de la hija del capitán y mediocampista de la selección Colombia, James Rodríguez.

Salomé Rodríguez se convirtió en tendencia en redes tras ser protagonista de una eufórica celebración por la consagración del conjunto verde.

Esto porque su familia ha expresado en muchas ocasiones tener afinidad por Nacional, además de ser el equipo en el que juega su tío David Ospina.

Sin embargo, la viral reacción de la hija del ‘10’ de la ‘Tricolor’ se ha convertido en un momento para que los hinchas de Nacional le hagan un especial pedido.

Los aficionados del conjunto verde han pedido que James Rodríguez, que se encuentra como agente libre, fiche para los ‘verdolagas’ para cumplirle el sueño a su hija.

“Por Dios, James Rodríguez vení a cumplirle el sueño a Salomé”, dice un usuario en redes citando la celebración de la familia Ospina.

Mientras que algunos aficionados le piden ayuda a Salomé para que convenza a su papá para que juegue para Nacional.

“James tenes que cumplir el sueño de tu hija y jugar en Nacional”, “Salomé nos traerá a nuestro James”, “Díganle a James que juegue para el verde”, “Salo convence a papá de venir al más grande”, “¿James, estás viendo a tu hija celebrar papá? ¿Qué esperas venir al verde?”, “Salomé merece ver a el papa jugando en Nacional”, son algunos de los comentarios.

Otro usuario dijo: “cómo no va a estar contenta salió campeón el equipo del que la mamá es hincha, el tío es jugador y dónde el papá va a jugar”.

