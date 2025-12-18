NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Serie del Caribe

Anuncian a México como nueva sede de la Serie del Caribe 2026 por tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 - AFP
México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 - AFP
La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informó que la ciudad de Zapopan, Jalisco, ha sido designada oficialmente como sede del torneo.

Este jueves se conoció que México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 de béisbol luego de que algunos equipos declinarán viajar a Venezuela en medio de la crisis ocasionada por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales, cerca a las costas venezolanas.

El evento deportivo estaba previsto que se jugara el próximo año en Caracas, pero por la situación se llevará a cabo de nuevo en México, anfitrión de la cita de 2025 que coronó a los dominicanos Leones del Escogido, en Mexicali, estado de Baja California.

o

Mediante un comunicado, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informó que “la ciudad de Zapopan, Jalisco, ha sido designada oficialmente como sede de la Serie del Caribe 2026”, que se disputará del 1 al 7 de febrero.

“Esta determinación fue adoptada luego de que México, Puerto Rico y la República Dominicana anunciaran su retiro de la sede originalmente prevista en la Gran Caracas, debido a diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)”, puntualizó la organización.

o

Dicha decisión de los equipos coincidió con la tensión que existe actualmente entre Venezuela y Estados Unidos, debido al despliegue militar que mantiene la administración de Donald Trump en el Caribe y en el Pacífico.

Desde hace varias semanas, Washington viene llevando a cabo operaciones contra carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

La situación ha incrementado las tensiones entre Washington y el régimen, que señala que las operaciones estadounidenses son un pretexto para sacar a Maduro del poder.

Temas relacionados:

Serie del Caribe

Deportes

Béisbol

Caracas

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida": tía de primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Están amedrentando a la población venezolana": denuncian presencia de cuerpos de seguridad venezolanos en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Messi | Foto: EFE
Messi

El Inter Miami de Messi viajará a Colombia para disputar un partido amistoso contra Atlético Nacional

Sede de la FIFA en Zurich. (AFP)
FIFA

La FIFA anunció previo al sorteo del Mundial 2026 las selecciones que no se enfrentarían antes de la final del torneo

Selección Colombia y Carlos 'El Pibe' Valderrama - Fotos: EFE
Selección Colombia

"Para mí, debería estar": 'Pibe' Valderrama pide convocatoria al Mundial de referente que no ha sido llamado por Lorenzo en la selección Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Trump anuncia que anula los decretos firmados a máquina por Joe Biden: "representan aproximadamente el 92% de ellos"

Edmundo González y su familia | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Hija de Edmundo González publica conmovedor mensaje donde clama por una llamada a su esposo, detenido hace casi un año por el régimen de Maduro

Juan Diego Sánchez en On The Road
On the Road

Juan Diego Sánchez: del fenómeno de Tres Milagros a construir su propio universo audiovisual

Messi | Foto: EFE
Messi

El Inter Miami de Messi viajará a Colombia para disputar un partido amistoso contra Atlético Nacional

Sede de la FIFA en Zurich. (AFP)
FIFA

La FIFA anunció previo al sorteo del Mundial 2026 las selecciones que no se enfrentarían antes de la final del torneo

Águila - Foto Canva
Peligro de extinción

“Al conservar al águila, se protege también todo el ecosistema que depende de ella” afirma Sebastián Betancourt, ornitólogo de la CAM

Selección Colombia y Carlos 'El Pibe' Valderrama - Fotos: EFE
Selección Colombia

"Para mí, debería estar": 'Pibe' Valderrama pide convocatoria al Mundial de referente que no ha sido llamado por Lorenzo en la selección Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre