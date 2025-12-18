Anuncian a México como nueva sede de la Serie del Caribe 2026 por tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

Este jueves se conoció que México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 de béisbol luego de que algunos equipos declinarán viajar a Venezuela en medio de la crisis ocasionada por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales, cerca a las costas venezolanas.

El evento deportivo estaba previsto que se jugara el próximo año en Caracas, pero por la situación se llevará a cabo de nuevo en México, anfitrión de la cita de 2025 que coronó a los dominicanos Leones del Escogido, en Mexicali, estado de Baja California.

VEA TAMBIÉN México, República Dominicana y Puerto Rico no participarán en la Serie del Caribe que se disputará en Venezuela o

Mediante un comunicado, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informó que “la ciudad de Zapopan, Jalisco, ha sido designada oficialmente como sede de la Serie del Caribe 2026”, que se disputará del 1 al 7 de febrero.

“Esta determinación fue adoptada luego de que México, Puerto Rico y la República Dominicana anunciaran su retiro de la sede originalmente prevista en la Gran Caracas, debido a diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)”, puntualizó la organización.

Dicha decisión de los equipos coincidió con la tensión que existe actualmente entre Venezuela y Estados Unidos, debido al despliegue militar que mantiene la administración de Donald Trump en el Caribe y en el Pacífico.

Desde hace varias semanas, Washington viene llevando a cabo operaciones contra carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

La situación ha incrementado las tensiones entre Washington y el régimen, que señala que las operaciones estadounidenses son un pretexto para sacar a Maduro del poder.