NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
La confianza de Vincent Kompany, DT del Bayern, hacia Luis Díaz - Fotos: AFP
La confianza de Vincent Kompany, DT del Bayern, hacia Luis Díaz - Fotos: AFP
Luis Díaz

“La energía que muestra a diario es contagiosa”: expresó Kompany, entrenador del Bayern Múnich, sobre Luis Díaz

agosto 15, 2025
Por: Natalya Baquero González
Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, destacó la actitud y entrega que ha demostrado el extremo colombiano desde que se unió a las filas del conjunto Bávaro.

El atacante Luis Díaz, quien dejó las filas del Liverpool de Inglaterra para vivir su quinta experiencia en su carrera deportiva con Bayern Múnich de Alemania, escuadra que adquirió los derechos deportivos del jugador por un valor de 75 millones de euros, hecho que lo convirtió en el tercer fichaje más costoso en la historia del conjunto Bávaro.

Durante los juegos de pretemporada, el futbolista colombiano tuvo la oportunidad de sumar 151 minutos repartidos en los tres encuentros amistosos que disputaron y en los cuales salieron vencedores.

Sus actuaciones dentro del terreno de juego han dejado una gran impresión tanto para los aficionados como para el cuerpo técnico del conjunto Bávaro. Sensaciones que dio a conocer el entrenador de los “Gigantes de Baviera”, el cual destacó la actitud que ha tenido el cafetero desde que se sumó a las filas del equipo alemán.

Previo al encuentro de la gran final de la Supercopa de Alemania entre el Stuttgart y el Bayern Múnich, el director técnico de los Bávaros se refirió al desempeño que ha tenido Luis Díaz tanto en las sesiones de entrenamiento como en los minutos disputados durante la pretemporada.

Vincent Kompany se mostró contento con la actitud del extremo colombiano, de quien espera se convierta en uno de los jugadores protagonistas en el juego de este sábado 16 de agosto ante el Stuttgart.

“Espero que mañana demuestre lo bien que ha trabajado con nosotros desde que se sumó al club. La energía que demuestra a diario, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es contagiosa. Nos nutre de esta energía”, señaló el entrenador.

o

Asimismo, Kompany dejó ver que confían en las capacidades de Luis Díaz para alcanzar los objetivos de esta temporada. “Con Lucho, queremos dar un paso más, lo que podría llevarnos a un éxito aún mayor. Hasta ahora, ha demostrado que podemos tener grandes esperanzas”.

Luis Díaz buscará sumar su título número 15 en su carrera deportiva

Este sábado 16 de agosto, en el juego de la gran final de la Supercopa de Alemania entre el Stuttgart y el Bayern Múnich, el extremo colombiano no solo espera debutar de manera oficial con el conjunto Bávaro, sino que también irá en busca de su decimoquinto campeonato como jugador profesional.

El guajiro, quien fue campeón con el Junior de Barranquilla, el Porto de Portugal y el Liverpool de Inglaterra, espera levantar su primer título con los “Gigantes de Baviera” y ampliar su palmarés.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

Director técnico

Alemania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

David Luna, precandidato presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Deportes

Ver más
La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

"Estamos buscando a los mejores para formar la Selección Venezolana": la FVF lanzó novedosa convocatoria a pocos días de los juegos de Eliminatorias

César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

El DT César Farías levanta rumores tras asistir a partido del fútbol venezolano en medio de incertidumbre por su futuro

Selección Colombia Femenina | Foto: AFP
Selección Colombia Femenina

Colombia repite histórica goleada que no lograba desde 2010 en una Copa América Femenina tras vencer 8 a 0 a Bolivia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Avalancha se llevó un pueblo en India / FOTO: Captura de pantalla
Alud de tierra

Una avalancha se llevó por delante un pueblo en India y dejó al menos 56 muertos

Endrick y su novia Gabriely Miranda / FOTO: EFE
Matrimonio

Endrick, la joven joya del Real Madrid, se casó con tan solo 18 años y los comentarios no se hicieron esperar: “deja todo a nombre de tu madre”

Prensa de Venezuela - Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

Restricciones, intimidación y censura marcaron la cobertura periodística de las elecciones de este domingo en Venezuela

Honras fúnebres a Miguel Uribe - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

"Estamos buscando a los mejores para formar la Selección Venezolana": la FVF lanzó novedosa convocatoria a pocos días de los juegos de Eliminatorias

Diosdado Cabello (EFE)
Diosdado Cabello

Cabello informa de otra incautación de explosivos y advierte a EE.UU.: Nosotros también estamos desplegados

Bogotá y Tunja se preparan para conmemorar su aniversario - Fotos: Canva
Colombia

Con una variedad de actividades, Bogotá y Tunja se preparan para celebrar su cumpleaños

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano