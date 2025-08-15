“La energía que muestra a diario es contagiosa”: expresó Kompany, entrenador del Bayern Múnich, sobre Luis Díaz

El atacante Luis Díaz, quien dejó las filas del Liverpool de Inglaterra para vivir su quinta experiencia en su carrera deportiva con Bayern Múnich de Alemania, escuadra que adquirió los derechos deportivos del jugador por un valor de 75 millones de euros, hecho que lo convirtió en el tercer fichaje más costoso en la historia del conjunto Bávaro.

Durante los juegos de pretemporada, el futbolista colombiano tuvo la oportunidad de sumar 151 minutos repartidos en los tres encuentros amistosos que disputaron y en los cuales salieron vencedores.

Sus actuaciones dentro del terreno de juego han dejado una gran impresión tanto para los aficionados como para el cuerpo técnico del conjunto Bávaro. Sensaciones que dio a conocer el entrenador de los “Gigantes de Baviera”, el cual destacó la actitud que ha tenido el cafetero desde que se sumó a las filas del equipo alemán.

Previo al encuentro de la gran final de la Supercopa de Alemania entre el Stuttgart y el Bayern Múnich, el director técnico de los Bávaros se refirió al desempeño que ha tenido Luis Díaz tanto en las sesiones de entrenamiento como en los minutos disputados durante la pretemporada.

Vincent Kompany se mostró contento con la actitud del extremo colombiano, de quien espera se convierta en uno de los jugadores protagonistas en el juego de este sábado 16 de agosto ante el Stuttgart.

“Espero que mañana demuestre lo bien que ha trabajado con nosotros desde que se sumó al club. La energía que demuestra a diario, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es contagiosa. Nos nutre de esta energía”, señaló el entrenador.

Asimismo, Kompany dejó ver que confían en las capacidades de Luis Díaz para alcanzar los objetivos de esta temporada. “Con Lucho, queremos dar un paso más, lo que podría llevarnos a un éxito aún mayor. Hasta ahora, ha demostrado que podemos tener grandes esperanzas”.

Luis Díaz buscará sumar su título número 15 en su carrera deportiva

Este sábado 16 de agosto, en el juego de la gran final de la Supercopa de Alemania entre el Stuttgart y el Bayern Múnich, el extremo colombiano no solo espera debutar de manera oficial con el conjunto Bávaro, sino que también irá en busca de su decimoquinto campeonato como jugador profesional.

El guajiro, quien fue campeón con el Junior de Barranquilla, el Porto de Portugal y el Liverpool de Inglaterra, espera levantar su primer título con los “Gigantes de Baviera” y ampliar su palmarés.