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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Juan Fernando Quintero

La estrella del Real Madrid que se rindió a los pies de JuanFer Quintero por su golazo en la final de la Libertadores que se jugó en el Bernabéu

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
El colombiano marcó uno de los tres goles con los que River Plate derrotó a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores del 2018 que se jugó en España.

En el año 2018 se vivió una final atípica de la Copa Libertadores, Boca Juniors jugaba la final contra su máximo rival, River Plate, pero fuera del continente americano, pues por culpa de los disturbios que este encuentro generó en el partido de vuelta en Argentina, la Conmebol decidió que la final se debía jugar en el Santiago Bernabéu de España, la casa del real Madrid.

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Siendo hasta ahora la única final de la Copa Libertadores que se ha disputado fuera del continente, River se quedó con la máxima gloria al derrotar 3-1 a su archirrival con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quitero y Gonzalo ‘el Pity’ Martínez, por Boca descontó Dario Benedetto.

Esta final llamó mucho la atención del mundo del fútbol y le permitió tanto a europeos como latinoamericanos que viven en Europa ver este encuentro y un jugador que no se lo perdió fue el brasilero Rodrygo, quien recuerda el gol del colombiano Juanfer Quintero.

En un video publicado en Instagram, Rodrygo se despacha en admiración por Quintero: “En el partido que hubo aquí, de Boca y River, que él entró en la segunda parte, no lo recordaba y dije uff ese es muy bueno” y va y mete un golazo”.

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Luego de su charla, al brasilero le mostraron un video de JuanFer saludándolo y le entregaron una camiseta de River Plate firmada por el colombiano, lo que Rodrygo recibió muy agradecido y le envío de vuelta una camiseta suya del Real Madrid también firmada.

“Juanfer muchas gracias por la camiseta, aquí te regalo la mía, un abrazo y nos vemos pronto”, dijo Rodrygo en el mismo video.

Por supuesto que el gesto entre estos dos grandes del fútbol no pasó desapercibido por los fanáticos del deporte: “JuanFer es un tipazo, no le cae mal a nadie”, “entre cracks se entienden”, “Kingtero es amado en todos lados”, “Rodrygo de River como los mejores”, entre otros.

Se espera que Juan Fernando Quintero sea convocado por el técnico Néstor Lorenzo para los amistosos de la selección Colombia ante Croacia y ante Francia; mientras que Rodrygo se recupera de una fuerte lesión que lo tiene lejos de las canchas.

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