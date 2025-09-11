NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Fecha 11 Liga BetPlay 2025 II, (Jugadores Atlético Nacional) - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

La fecha 11 de la liga colombiana, determinante para las aspiraciones de varios equipos en la competencia

septiembre 11, 2025
Por: Natalya Baquero González
Varios equipos comienzan a hacer cálculos matemáticos para meterse dentro de los ocho, mientras que otros se juegan sus últimas cartas por permanecer en la primera categoría.

Desde este viernes 12 y hasta el próximo domingo 14 de septiembre se disputará la fecha 11 de la Liga BetPlay Clausura, que tiene como novedad el aplazamiento del juego entre Águilas Doradas e Independiente Medellín debido a unas fallas estructurales en las tribunas del estadio Alberto Grisales.

Con el avance de la competencia, que ya supera la mitad del torneo, los equipos empiezan a hacer cuentas para ver si les alcanza para ser parte de los cuadrangulares.

En esta situación se encuentran escuadras como Millonarios y Once Caldas, que durante las últimas jornadas han ido superando los baches futbolísticos que atravesaron en el inicio de la temporada y mantienen la ilusión de meterse dentro de los ocho.

Será una fecha en la que escuadras como Junior y Tolima, que cayeron en la fecha de clásicos, buscarán nuevamente la victoria: los Tiburones para mantenerse y consolidarse en el liderato, mientras que los Pijaos quieren sumar de a tres para mantenerse dentro de los primeros de la Liga BetPlay 2025-II.

o

Por su parte, Fortaleza, el único equipo invicto en lo que va de la competencia, quiere ampliar sus estadísticas en el torneo. Pero, tiene claro que para permanecer dentro de los ocho debe buscar la victoria, que buscará en la jornada 11 en condición de local ante el América de Cali, colero del torneo.

Entre tanto, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, con una campaña un poco irregular futbolísticamente, buscarán sumar y regresar al triunfo para consolidarse dentro de los ocho y, de paso, brindar tranquilidad a su afición.

Así se jugará la décima primera fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025

  • Viernes 12 de septiembre

Junior vs La Equidad
Hora: 7:30 p.m. Colombia

  • Sábado 13 de septiembre

Fortaleza vs América
Hora: 2:00 p.m. Colombia

Alianza vs Millonarios
Hora: 4:10 p.m. Colombia

Once Caldas vs Envigado
Hora 6:20 p.m. Colombia
Trasmisión de Nuestra Tele Internacional para quienes se encuentra fuera de Colombia a partir de las 7:20 p.m. ET.

Atlético Nacional vs Bucaramanga
Hora: 8:30 p.m. Colombia
Trasmisión de Nuestra Tele internacional 9:30 p.m. ET.

  • Domingo 14 de septiembre

Santa Fe vs unión Magdalena
Hora: 2:00 p.m. Colombia
Trasmisión de Nuestra Tele internacional 3:00 p.m. ET.

Deportivo Cali vs Pasto
Hora: 4.10 p.m. Colombia
Trasmisión de Nuestra Tele internacional 5:10 p.m. ET.

Deportivo Pereira vs Llaneros
Hora: 6:20 p.m. Colombia

Tolima vs Boyacá Chicó
Hora: 8:30 p.m. Colombia

