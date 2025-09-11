NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias - Foto: AFP
Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias - Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias sudamericanas

septiembre 11, 2025
Por: Natalya Baquero González
Aunque el volante no hace parte del equipo titular de Néstor Lorenzo, cada vez que tiene la oportunidad de sumar minutos, se vuelve un jugador determinante en la generación de juego de la Tricolor.

El mediocampista Juan Fernando Quintero, internacional con la selección Colombia de mayores desde el año 2012, ha sido una de las piezas claves de cada uno de los entrenadores que ha pasado por el combinado nacional y no es para menos; su talento, visión de juego y su destreza con la pelota lo hacen merecedor de ser uno de los futbolistas más representativos del conjunto cafetero durante los últimos años.

Cualidades y características que han destacado al jugador tanto en el combinado nacional como en los diferentes equipos en los que ha militado.

En sus más recientes juegos con la Tricolor, el futbolista tuvo una destacada actuación a pesar de no haber sido parte del once titular del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. El volante de 32 años aportó de manera significativa a la selección que alcanzó su séptima participación en una Copa del Mundo.

Finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas, se comienza a conocer el desempeño de varias de las figuras de las 10 selecciones participantes en esta competencia que, de manera directa, aportó seis equipos al mundial de 2026.

En cuanto a la anterior, se conoció el aporte que tuvieron los jugadores de las diferentes selecciones en cada una de las líneas del terreno de juego, dentro de las cuales se destaca la actuación de Juan Fernando Quintero.

o

El mediocampista antioqueño resalta en el ranking de los futbolistas que aportaron en ataque en las Eliminatorias Sudamericanas. Juanfer, que disputó seis encuentros durante las últimas clasificatorias, se encuentra en la segunda casilla de este escalafón, hecho que lo convierte en uno de los mejores que aportó positivamente a su equipo saliendo del banquillo.

El listado es liderado por el brasileño Luiz Henrique, que en ocho juegos con la Canarinha hizo dos goles y la misma cantidad de asistencias. Por su parte, Quintero, con dos partidos menos que el jugador de Brasil, hizo los mismos números, ranking en el que también se encuentran Luis Sinisterra (6), Jhon Durán (7) y Andrés Gómez, quien hizo parte de dos juegos amistosos con la Tricolor en la décima casilla.

Asimismo, se conoció el rendimiento de los futbolistas provenientes desde el banco y la lista la encabeza el mediocampista colombiano, quien, proveniente de la suplencia, solo necesitó de 35 minutos para tener influencia en gol en las clasificatorias, números con los que supera al argentino Exequiel Palacios (37') y el atacante de la verdeamarela Henrique (41’).

o

Con estos números, Juan Fernando Quintero deja claro sus habilidades con el balón y su aporte significativo al equipo cada vez que suma minutos con la selección Colombia.

Temas relacionados:

Juan Fernando Quintero

Eliminatorias Sudamericanas

Selección Colombia

Néstor Lorenzo

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Tragedia en México por explosión de camión que trasportaba gas - AFP
Explosión

Aumenta a seis el número de muertos por explosión de un camión con gas en México

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Foto: AFP
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

Más de Deportes

Ver más
Lionel Messi, jugador del Inter de Miami, y Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue recibido con gritos de euforia en lugar donde Messi fue abucheado por desplante hacia los aficionados hace un año

Tomás Rincón deja mensaje con sabor a despedida - Foto: EFE
Tomás Rincón

Tomás Rincón deja mensaje con sabor a despedida de La Vinotinto pero advirtió que continuará de cerca para "impulsar al equipo": ¿Se perfila como nuevo DT?

Venezuela ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

"Vengo a arruinar el ‘Messipalooza’, nos jugamos la clasificación": ‘Bocha’ Batista advierte a Argentina de cara al juego crucial de La Vinotinto por Eliminatorias

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Asamblea General de las Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York -Foto EFE
Estados Unidos

Estados Unidos anuncia que "denegará y revocará las visas" de funcionarios palestinos previo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Lionel Messi, jugador del Inter de Miami, y Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue recibido con gritos de euforia en lugar donde Messi fue abucheado por desplante hacia los aficionados hace un año

Horóscopo del 25 al 31 de agosto - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Una semana para refrescar tus emociones y buscar la paz y tranquilidad: predicciones para los signos zodiacales en semana del 25 al 31 de agosto

Evacuaciones tras sismo en Afganistán. (AFP)
Afganistán

Más de 800 muertos y cerca de 3.000 heridos dejó un sismo de magnitud 6 a solo ocho kilómetros de profundidad en Afganistán

Presentación de Star Wars/ Ryan Gosling - Fotos EFE
Star Wars

Disney anuncia dos nuevas incorporaciones para el elenco de 'Star Wars: Starfighter' y revela primer vistazo de Ryan Gosling en la cinta

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que acoge con "satisfacción" decisión de Tribunal Superior de Bogotá "de liberar al expresidente Álvaro Uribe"

Foto de referencia de una cárcel-Foto: Canva
Detenciones arbitrarias

"Pretenden legitimar la censura y criminalizar la opinión": experto sobre el caso de Víctor Ugas, periodista que cumplió un año de detención en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal