Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias sudamericanas

El mediocampista Juan Fernando Quintero, internacional con la selección Colombia de mayores desde el año 2012, ha sido una de las piezas claves de cada uno de los entrenadores que ha pasado por el combinado nacional y no es para menos; su talento, visión de juego y su destreza con la pelota lo hacen merecedor de ser uno de los futbolistas más representativos del conjunto cafetero durante los últimos años.

Cualidades y características que han destacado al jugador tanto en el combinado nacional como en los diferentes equipos en los que ha militado.

En sus más recientes juegos con la Tricolor, el futbolista tuvo una destacada actuación a pesar de no haber sido parte del once titular del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. El volante de 32 años aportó de manera significativa a la selección que alcanzó su séptima participación en una Copa del Mundo.

Finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas, se comienza a conocer el desempeño de varias de las figuras de las 10 selecciones participantes en esta competencia que, de manera directa, aportó seis equipos al mundial de 2026.

En cuanto a la anterior, se conoció el aporte que tuvieron los jugadores de las diferentes selecciones en cada una de las líneas del terreno de juego, dentro de las cuales se destaca la actuación de Juan Fernando Quintero.

El mediocampista antioqueño resalta en el ranking de los futbolistas que aportaron en ataque en las Eliminatorias Sudamericanas. Juanfer, que disputó seis encuentros durante las últimas clasificatorias, se encuentra en la segunda casilla de este escalafón, hecho que lo convierte en uno de los mejores que aportó positivamente a su equipo saliendo del banquillo.

El listado es liderado por el brasileño Luiz Henrique, que en ocho juegos con la Canarinha hizo dos goles y la misma cantidad de asistencias. Por su parte, Quintero, con dos partidos menos que el jugador de Brasil, hizo los mismos números, ranking en el que también se encuentran Luis Sinisterra (6), Jhon Durán (7) y Andrés Gómez, quien hizo parte de dos juegos amistosos con la Tricolor en la décima casilla.

Asimismo, se conoció el rendimiento de los futbolistas provenientes desde el banco y la lista la encabeza el mediocampista colombiano, quien, proveniente de la suplencia, solo necesitó de 35 minutos para tener influencia en gol en las clasificatorias, números con los que supera al argentino Exequiel Palacios (37') y el atacante de la verdeamarela Henrique (41’).

Con estos números, Juan Fernando Quintero deja claro sus habilidades con el balón y su aporte significativo al equipo cada vez que suma minutos con la selección Colombia.