Miércoles, 15 de octubre de 2025
La madre del futbolista Ousmane Dembéle enfrenta un litigio fiscal en Francia por un “regalo” de 200.00 euros que le hizo su hijo

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Dembéle junto a su madre en la ceremonia del Balón de Oro 2025 | Foto: AFP
Este miércoles, el nombre del futbolista francés y ganador del Balón de Oro Ousmane Dembéle se encuentra siendo el foco de todos los titulares en el mundo.

La razón es su madre, Fatimata Dembélé, quien está envuelta en un litigio fiscal por una transferencia que recibió en 2017 presentada como un “regalo”.

Según se ha conocido, el futbolista le envió a su madre una transferencia de 200.000 euros (cerca de 232.000 dólares) en 2017, presentada como "un regalo" por sus 40 años.

El abogado de Fatimata, Hubert Lefebvre, afirmó por medio de un comunicado que: “el señor Dembélé realizó un regalo a su madre. La administración fiscal considera que es un ingreso imponible, lo que nosotros cuestionamos”.

La madre del Balón de Oro 2025 pidió este miércoles al tribunal administrativo de Rennes la anulación del impuesto aplicado a esos 200.000 euros.

Para que ese dinero sea considerado como un regalo por la administración fiscal francesa, debe cumplir un criterio de "proporcionalidad en relación con los ingresos", y corresponder a "eventos significativos de la vida", explicó el abogado Lefebvre.

"Consideramos que los 40 años de su madre era una fecha que permitía hacer un regalo", precisó, estimando que no hubo "ningún fraude fiscal".

Durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 el mes pasado, Dembélé, ex del FC Barcelona y actual atacante del París Saint-Germain, no pudo contener las lágrimas al dar las gracias a su madre desde el escenario del teatro del Châtelet de la capital francesa.

El tribunal administrativo aseguró que hará pública su decisión en unas semanas.

