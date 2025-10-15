Vinicius fue denunciado en Brasil por presuntamente haber “perturbado” a sus vecinos con su extravagante fiesta de cumpleaños

El futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr., vuelve a ser noticia en el mundo y esta vez es porque está siendo acusado en Brasil por haber “perturbado” a sus vecinos su fiesta de cumpleaños.

Según se ha conocido el artillero del conjunto merengue está siendo procesado en Brasil por la fiesta de cumpleaños que organizó el pasado 19 y 21 de julio en Río de Janeiro.

La celebración reunió a al menos 500 invitados, entre ellos la cantante Anitta y el compañero de Vinicius en el Real, Eduardo Camavinga.

Fuegos artificiales, un concierto del artista estadounidense Travis Scott y música a todo volumen son algunas de las cosas que hicieron parte de la famosa celebración a la que tuvo que acudir la Policía.

De acuerdo con algunos medios locales, el delantero de la ‘verdeamarela’ ha sido procesado ante la justicia brasileña por una presunta “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” con su fiesta de cumpleaños.

El medio O’Globo aseguró que fuentes oficiales le confirmaron que el denunciante llamó a la Policía Militar para que ayudara a dispersar el ruido.

La persona que demandó al futbolista, cuya identidad no se conoce, tanto Vinicius como sus acompañantes acataron las ordenes de los agentes hasta que se fueron del lugar, una vez fuera, volvieron a subirle el volumen a la música.

El caso fue tramitado y procesado en la 9° Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, en donde se encargan de analizar delitos menores como este.

En la hoja de ruta se específica que la audiencia preliminar del caso está fechada para el próximo 6 de noviembre, tal y como afirmaron las fuentes del Poder judicial del Estado de Río de Janeiro a la prensa local.

Si el caso avanza, el artillero de los merengues tendría que afrontar una pena de 15 y 3 meses de prisión o podría solamente ser sometido al pago de una multa.