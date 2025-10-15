NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Vinicius

Vinicius fue denunciado en Brasil por presuntamente haber “perturbado” a sus vecinos con su extravagante fiesta de cumpleaños

octubre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Vinicius | Foto: EFE
El artillero de los merengues tendría que afrontar una pena de 15 y 3 meses de prisión.

El futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr., vuelve a ser noticia en el mundo y esta vez es porque está siendo acusado en Brasil por haber “perturbado” a sus vecinos su fiesta de cumpleaños.

Según se ha conocido el artillero del conjunto merengue está siendo procesado en Brasil por la fiesta de cumpleaños que organizó el pasado 19 y 21 de julio en Río de Janeiro.

La celebración reunió a al menos 500 invitados, entre ellos la cantante Anitta y el compañero de Vinicius en el Real, Eduardo Camavinga.

Fuegos artificiales, un concierto del artista estadounidense Travis Scott y música a todo volumen son algunas de las cosas que hicieron parte de la famosa celebración a la que tuvo que acudir la Policía.

De acuerdo con algunos medios locales, el delantero de la ‘verdeamarela’ ha sido procesado ante la justicia brasileña por una presunta “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” con su fiesta de cumpleaños.

El medio O’Globo aseguró que fuentes oficiales le confirmaron que el denunciante llamó a la Policía Militar para que ayudara a dispersar el ruido.

La persona que demandó al futbolista, cuya identidad no se conoce, tanto Vinicius como sus acompañantes acataron las ordenes de los agentes hasta que se fueron del lugar, una vez fuera, volvieron a subirle el volumen a la música.

El caso fue tramitado y procesado en la 9° Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, en donde se encargan de analizar delitos menores como este.

En la hoja de ruta se específica que la audiencia preliminar del caso está fechada para el próximo 6 de noviembre, tal y como afirmaron las fuentes del Poder judicial del Estado de Río de Janeiro a la prensa local.

Si el caso avanza, el artillero de los merengues tendría que afrontar una pena de 15 y 3 meses de prisión o podría solamente ser sometido al pago de una multa.

Rick Scott, senador estadounidense (AFP)
Rick Scott

"Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas": Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Cartel de los Soles": Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro

Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez activistas venezolanos
Venezolanos en el exilio

“Hay una situación importante de vulnerabilidad”: Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, ante los atentados a activistas venezolanos en Colombia

Foto de referencia (AFP)
Israel

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

