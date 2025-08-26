NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Martes, 26 de agosto de 2025
Fútbol

La ONU lanzó advertencia de cara al Mundial de fútbol de 2026 en Norteamérica

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Mundial de Fútbol -AFP
Mundial de Fútbol -AFP
La UNODC anticipa aumento de las apuestas ilegales en la cita mundialista.

Este martes 26 de agosto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió sobre un aumento de las apuestas ilegales con motivo de la Copa Mundial de Fútbol que en 2026 se llevará a cabo en Norteamérica.

Según el organismo, que capacita a las autoridades de Canadá, Estados Unidos y México en el manejo de herramientas contra dichos delitos en la capital mexicana, detrás de dicha práctica y el riesgo de manipulación de competencias están grupos del crimen organizado.

o

Ronan O'Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de la UNODC, dijo al inaugurar el seminario que junto al "crecimiento económico y la fiesta también vendrán graves riesgos" como la "manipulación de competencias y las apuestas ilegales, a menudo vinculadas a la delincuencia organizada".

Por otro lado, la oficina anticipa un "fuerte aumento" en las apuestas legales durante el Mundial, tomando como referencia los cerca de 35.000 millones de dólares que movieron durante la anterior cita de Catar-2022.

La cita mundialista se jugará por primera vez en los tres países norteamericanos entre el 11 de junio y el 19 de julio, y contará con un nuevo formato que tendrá en juego a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro.

o

Esta edición será la más grande jamás vista del evento mundial en la que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países.

En el caso de México, en el país azteca se disputarán 13 de sus partidos distribuidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) proyecta que el país latinoamericano reciba hasta 3.000 millones de dólares por la Copa del Mundo.

Temas relacionados:

Fútbol

Copa Mundial del Fútbol

ONU

Deportes

Mundial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Tribunal en Bolivia ordena la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Manifestantes venezolanos sobre el TPS - Foto EFE
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Carlos Gimenez - Gustavo Petro (AFP)
Carlos A. Giménez

"Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, me parece que está fumando demasiado": congresista republicano enciende 'rifirrafe' con Petro

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Más de Deportes

Ver más
Patrocinio de Ibai al CD Leganés por cuartos de final de Copa del Rey contra Real Madrid - Foto AFP
Fútbol español

Ibai Llanos revela nombre y escudo de su nuevo equipo de fútbol profesional: así es como se puede aplicar a las convocatorias

El delantero colombiano Falcao García. (EFE)
Oporto

"El Tigre está de vuelta": con esas palabras el FC Porto le da la bienvenida a Falcao García, de 38 años, quien será presentado en el Estadio do Dragao

Millonarios sigue cediendo puntos en la Liga BetPlay Clausura 2025 - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios continúan cediendo puntos en la Liga BetPlay Clausura 2025

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Roma, hija de Lucho Díaz, impresiona con su talento en el baile: "El sabor lo lleva en la sangre y lo heredó de su padre"

Daniel Noboa | Foto: EFE
Reforma

¿Cómo se puede interpretar la reforma de reducción del tamaño del Estado implementada por Daniel Noboa?

Redadas a migrantes en Aurora (Illinois) - Foto: EFE
Deportaciones

8 mil migrantes venezolanos han sido detenidos por ICE en cinco meses: Estos son los estados con más incidencias

Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Turbay

EN VIVO Funeral de Miguel Uribe Turbay: Colombia dice adiós al senador y precandidato presidencial asesinado

Patrocinio de Ibai al CD Leganés por cuartos de final de Copa del Rey contra Real Madrid - Foto AFP
Fútbol español

Ibai Llanos revela nombre y escudo de su nuevo equipo de fútbol profesional: así es como se puede aplicar a las convocatorias

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano