La ONU lanzó advertencia de cara al Mundial de fútbol de 2026 en Norteamérica

Este martes 26 de agosto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió sobre un aumento de las apuestas ilegales con motivo de la Copa Mundial de Fútbol que en 2026 se llevará a cabo en Norteamérica.

Según el organismo, que capacita a las autoridades de Canadá, Estados Unidos y México en el manejo de herramientas contra dichos delitos en la capital mexicana, detrás de dicha práctica y el riesgo de manipulación de competencias están grupos del crimen organizado.

Ronan O'Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de la UNODC, dijo al inaugurar el seminario que junto al "crecimiento económico y la fiesta también vendrán graves riesgos" como la "manipulación de competencias y las apuestas ilegales, a menudo vinculadas a la delincuencia organizada".

Por otro lado, la oficina anticipa un "fuerte aumento" en las apuestas legales durante el Mundial, tomando como referencia los cerca de 35.000 millones de dólares que movieron durante la anterior cita de Catar-2022.

La cita mundialista se jugará por primera vez en los tres países norteamericanos entre el 11 de junio y el 19 de julio, y contará con un nuevo formato que tendrá en juego a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro.

Esta edición será la más grande jamás vista del evento mundial en la que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países.

En el caso de México, en el país azteca se disputarán 13 de sus partidos distribuidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) proyecta que el país latinoamericano reciba hasta 3.000 millones de dólares por la Copa del Mundo.