NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Vinotinto

Jugador de la Selección de Venezuela se queda sin equipo previo a última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Fernando 'Bocha' Batista, entrenador argentino - Foto de referencia: EFE
Al quedar como agente libre, el criollo de 29 años tendrá que encontrar un nuevo club rápidamente para no perder continuidad.

La selección venezolana de fútbol está trabajando contrarreloj en varios asuntos previo a la doble fecha FIFA de septiembre, correspondiente a la recta final de las eliminatorias mundialistas.

A los varios contratiempos de la Vinotinto se suma el de un jugador que se acaba de quedar sin equipo.

Se trata del zaguero venezolano Rubén Ramírez, el cual, tras un largo proceso de asesoría legal, logró la rescisión de su contrato con el Bolívar FC de Bolivia.

Aunque dicha medida le da libertad, lo deja en una situación complicada en un momento clave de la temporada.

En ese sentido, al quedar como agente libre, el criollo de 29 años tendrá que encontrar un nuevo club rápidamente para no perder continuidad.

Esta situación representa para el cuerpo técnico del combinado venezolano un duro golpe, pues los partidos venideros de eliminatorias son vitales para asegurar una plaza en el Mundial de 2026.

Repasemos la actualidad de la Vinotinto:

La Selección de Venezuela no depende de sí misma para clasificar, ya que el sexto puesto es, de momento, de Colombia quien le lleva a la Vinotinto 4 puntos.

Por ello, para que la Vinotinto se meta directamente en la próxima Copa del Mundo debe ganar los partidos que restan, ante Argentina, de visitante el 4 de septiembre, y frente a la propia Colombia, en calidad de local, el 9 de septiembre.

Lo que no se puede permitir Venezuela es perder y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

Los de Óscar Villegas están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. En septiembre del año en curso Bolivia visitará a Colombia y recibirá en El Alto a Brasil.

