La reina vuelve en busca de su trono: Yulimar Rojas regresa al salto triple tras dos años de ausencia por grave lesión

La atleta venezolana Yulimar Rojas, considerada la reina del salto triple, volver a competir tras dos años de ausencia.

La última vez que Rojas compitió fue en la final de la Liga de Diamante que se llevó a cabo en Eugene, Estados Unidos, el pasado 16 de septiembre de 2023.

Ahora, tras dos años de no competir, la venezolana regresa recuperada de su grave lesión para competir en el Mundial de Tokio 2025.

Este martes, Yulimar tendrá la oportunidad de pelear para conseguir su quinto triunfo mundial consecutivo a cielo abierto, algo que ha logrado en cuatro ocasiones: 2017, 2019, 2022 y 2023.

Pero antes de ese desafío, la pregunta que flota en el ambiente es si realmente la Yulimar de Tokio 2025 estará al nivel de la Yulimar de antes del larguísimo parón.

VEA TAMBIÉN Cancelada la última etapa de la Vuelta a España debido a los disturbios causados por manifestantes propalestinos o

En entrevista con AFP, la ‘reina del salto triple’ afirmó que: “Sigo siendo la misma Yulimar, con las mismas ganas de siempre, con el mismo objetivo de siempre y la misma ilusión. Pero sobre todo me siento con experiencia y madurez. He venido aquí a darlo todo”.

Su temporada de 2024 se pasó en blanco por su grave lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda que sufrió en abril de ese año y que fulminó el sueño olímpico de París.

No pudo defender en la capital francesa el oro olímpico logrado en Tokio en 2021, en el que ha sido sin duda el mayor golpe de su carrera deportiva.

Después de la intervención quirúrgica comenzó un largo proceso de recuperación, de la mano de su entrenador cubano Iván Pedroso, pensando en la temporada de 2025

Cinco meses y medio después de la lesión llegó su regreso a la pista de entrenamiento, como ella misma inmortalizó en un vídeo en Instagram "bailando con positivismo y mucha alegría", según su propio mensaje.

Desde entonces las publicaciones en redes sociales han sido muy esporádicas y las noticias sobre el estado de la deportista han llegado con cuentagotas.

La esperadísima reaparición se programó a principios de marzo en Salamanca (España), en una pequeña reunión en pista cubierta, a modo de test.

No fue en triple salto, sino en salto largo, y con tres nulos su participación tornó en fiasco aunque ella hizo una lectura en positiva de la experiencia.

"Es un primer paso importante, ya quería regresar. Estoy contenta de volver. Ahora a seguir trabajando y mejorando para reencontrarnos", escribió entonces en X.

No acudió finalmente al Mundial en pista cubierta que tuvo lugar dos semanas después en Nankín (China), cediendo su corona a la cubana Leyanis Pérez.