NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Yulimar Rojas

La reina vuelve en busca de su trono: Yulimar Rojas regresa al salto triple tras dos años de ausencia por grave lesión

septiembre 15, 2025
Por: Diana Pérez-Agencia France Presse - AFP
Yulimar Rojas | Foto: AFP
Yulimar Rojas | Foto: AFP
Después de una intervención quirúrgica comenzó un largo proceso de recuperación, de la mano de su entrenador cubano Iván Pedroso, pensando en la temporada de 2025.

La atleta venezolana Yulimar Rojas, considerada la reina del salto triple, volver a competir tras dos años de ausencia.

La última vez que Rojas compitió fue en la final de la Liga de Diamante que se llevó a cabo en Eugene, Estados Unidos, el pasado 16 de septiembre de 2023.

Ahora, tras dos años de no competir, la venezolana regresa recuperada de su grave lesión para competir en el Mundial de Tokio 2025.

Este martes, Yulimar tendrá la oportunidad de pelear para conseguir su quinto triunfo mundial consecutivo a cielo abierto, algo que ha logrado en cuatro ocasiones: 2017, 2019, 2022 y 2023.

Pero antes de ese desafío, la pregunta que flota en el ambiente es si realmente la Yulimar de Tokio 2025 estará al nivel de la Yulimar de antes del larguísimo parón.

o

En entrevista con AFP, la ‘reina del salto triple’ afirmó que: “Sigo siendo la misma Yulimar, con las mismas ganas de siempre, con el mismo objetivo de siempre y la misma ilusión. Pero sobre todo me siento con experiencia y madurez. He venido aquí a darlo todo”.

Su temporada de 2024 se pasó en blanco por su grave lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda que sufrió en abril de ese año y que fulminó el sueño olímpico de París.

No pudo defender en la capital francesa el oro olímpico logrado en Tokio en 2021, en el que ha sido sin duda el mayor golpe de su carrera deportiva.

Después de la intervención quirúrgica comenzó un largo proceso de recuperación, de la mano de su entrenador cubano Iván Pedroso, pensando en la temporada de 2025

Cinco meses y medio después de la lesión llegó su regreso a la pista de entrenamiento, como ella misma inmortalizó en un vídeo en Instagram "bailando con positivismo y mucha alegría", según su propio mensaje.

Desde entonces las publicaciones en redes sociales han sido muy esporádicas y las noticias sobre el estado de la deportista han llegado con cuentagotas.

La esperadísima reaparición se programó a principios de marzo en Salamanca (España), en una pequeña reunión en pista cubierta, a modo de test.

No fue en triple salto, sino en salto largo, y con tres nulos su participación tornó en fiasco aunque ella hizo una lectura en positiva de la experiencia.

"Es un primer paso importante, ya quería regresar. Estoy contenta de volver. Ahora a seguir trabajando y mejorando para reencontrarnos", escribió entonces en X.

No acudió finalmente al Mundial en pista cubierta que tuvo lugar dos semanas después en Nankín (China), cediendo su corona a la cubana Leyanis Pérez.

Temas relacionados:

Yulimar Rojas

Salto Triple

Atletismo

Atleta

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Deportes

Ver más
Messi | Foto: EFE
Messi

Messi reveló que el partido contra Venezuela será su “último baile” por Eliminatorias con la selección en territorio argentino

Jugadores de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Vinotinto

Otra baja importante para la Vinotinto a dos días de jugar contra Argentina en Buenos Aires por Eliminatorias Sudamericanas

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La reacción de Cristiano Ronaldo al recibir la camiseta de la selección Colombia como un regalo mientras grababa un contenido comercial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Confirmado: Disney anuncia “La Era de Hielo 6” | Foto AFP News
Disney

Disney confirma la fecha de estreno de ‘La era de hielo 6’ y revela escenas de otros dos éxitos

Miguel Uribe Londoño es precandidato presidencial | Foto EFE
Colombia

Miguel Uribe Londoño exigió al Gobierno de Colombia que declare al Cartel de los Soles como grupo terrorista y criticó envío de soldados a zona fronteriza con Venezuela

Messi | Foto: EFE
Messi

Messi reveló que el partido contra Venezuela será su “último baile” por Eliminatorias con la selección en territorio argentino

Jugadores de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Vinotinto

Otra baja importante para la Vinotinto a dos días de jugar contra Argentina en Buenos Aires por Eliminatorias Sudamericanas

Obispo de Guaranare - Foto: Miguel Villavicencio
Iglesia Católica

"Debemos dejarnos sorprender por las señales de Dios": Miles de feligreses en honor a la Virgen de Coromoto en Portuguesa

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La reacción de Cristiano Ronaldo al recibir la camiseta de la selección Colombia como un regalo mientras grababa un contenido comercial

Perkins Rocha, abogado retenido por el régimen de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Perkins Rocha

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda