Domingo, 14 de septiembre de 2025
Cancelada la última etapa de la Vuelta a España debido a los disturbios causados por manifestantes propalestinos

septiembre 14, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Los manifestantes derribaron las barreras instaladas a lo largo de la avenida, antes de corear llamados al boicot de Israel, y se enfrentaron a la policía.

Cientos de manifestantes propalestinos invadieron este domingo el recorrido de la última etapa de la Vuelta ciclista a España, antes del paso de los corredores, en pleno centro de Madrid, según la prensa internacional.

En la Gran Vía, que los ciclistas deben recorrer varias veces en la capital española, los manifestantes derribaron las barreras instaladas a lo largo de la avenida, antes de corear llamados al boicot de Israel.

Además, la Vuelta modificó el recorrido de la última etapa a 80 kilómetros de la meta. La organización de la competición se vio obligada a desviar el paso de la carrera por la localidad de Alcobendas, debido a la gran cantidad de manifestantes que protestan contra la presencia de la formación Israel-Premier Tech.

La policía cargó contra manifestantes que invadieron el recorrido y se presentan fuertes enfrentamientos. Debido a esto, los organizadores de la competición tomaron la decisión de cancelar la última etapa de la Vuelta a España.

En varios puntos del recorrido previsto de la jornada, sobre todo en la Gran Vía, en pleno corazón turístico de la ciudad, o cerca de la estación de Atocha, manifestantes propalestinos derribaron las barreras instaladas para proteger el paso de los ciclistas.

Temas relacionados:

Vuelta a España

Ciclismo

Manifestantes

Palestina

Disturbios

