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Sábado, 28 de marzo de 2026
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Selección de Senegal celebrando su título en la AFCON - Foto: EFE
Selección de Senegal celebrando su título en la AFCON - Foto: EFE
Senegal

Senegal exhibió el trofeo de la Copa Africana de Naciones en juego amistoso ante selección sudamericana pese a decisión de la Confederación Africana

marzo 28, 2026
Por: Natalya Baquero González
La selección de Senegal, en su primer encuentro amistoso de cara a su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica, venció 2 goles a 0.

Durante la previa del encuentro ante el combinado de Perú, el plantel de la selección de Senegal exhibió ante sus aficionados el trofeo de la Copa Africana de Naciones, pese a que el pasado 17 de marzo la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le despojase de su título para concedérselo a Marruecos.

El defensor y capitán de los senegaleses, Kalidou Koulibaly, pisó el terreno de juego con el trofeo en sus manos, acompañado de sus compañeros, mientras su compatriota, el cantante Youssou N'Dour, realizaba una interpretación musical.

La selección de Senegal hizo un recorrido dentro de la cancha con el trofeo, el cual se roto; mientras lo exhibían, los aficionados celebraban en las gradas del Stade de France. Adicionalmente, se vieron a algunos jugadores con las medallas que fueron entregadas junto con el galardón entregado en enero.

Entretanto, en sus redes sociales publicaron una galería de fotos con un mensaje que decía: “Los Leones de Senegal entregan su trofeo de la Copa Africana de Naciones 2025 a la diáspora africana en el Stade de France”.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo la Confederación Africana de Fútbol (CAF) emitió un comunicado por medio del cual despojaba del título a los senegaleses por haber incumplido los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN, según los cuales, si un equipo "se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso".

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Situación ante la cual la Federación Senegalesa de Fútbol recurrió el miércoles ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la más alta jurisdicción deportiva, para que intervenga en medio de este caso.

De momento, Senegal no renuncia a celebrar un título que de manera legítima considera suyo.

¿Cómo quedó el partido entre el seleccionado africano y Perú?

Los ‘Leones’ celebraron doble, pues no solo exhibieron sus títulos y medallas ante los aficionados presentes en el Stade de France, sino que se quedaron con la victoria ante la Bicolor.

La selección de Senegal, en su primer encuentro amistoso de cara a su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica, venció 2 goles a 0 a Perú, gracias a las anotaciones de Nicolas Jackson e Ismaila Sarr.

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Su próxima salida durante esta fecha FIFA será ante su similar de Gamba el martes 31 de marzo.

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