NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka es blanco de críticas por dejar por fuera del top de mejores tenistas a Novak Djokovic

septiembre 5, 2025
Por: Diana Pérez
Aryna Sabalenka y Novak Djokovic | Foto: EFE
Este sábado, la bielorrusa se medirá ante Jessica Pegula en la final del Abierto de Estados Unidos, su última oportunidad del año de ganar un título de Grand Slam.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se encuentra en el centro de la polémica por dejar afuera al serbio Novak Djokovic del listado de los mejores tenistas de la historia.

La número 1 en el ranking WTA le concedió una entrevista al medio Boardroom, en donde dio su top cinco de los mejores tenistas del mundo.

La bielorrusa, que disputará el sábado la final del US Open contra la estadounidense Jessica Pegula, dejó por fuera al número 7 del ranking ATP.

Sabalenka dijo: “definitivamente Federer, Nadal y su trabajo duro, que era una locura; por supuesto Serena Williams y su forma de dominar; también Steffi Graf, me encanta muchísimo; y André Agassi. Steffi y Agassi esa familia es la mejor”.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar y varios usuarios afirmaron que dejar a ‘Nole’ por fuera del top es no conocer la historia del tenis actual.

“Djokovic es demasiado bueno para su propio bien”, “Ella conoce personalmente a Novak y aun así lo ignora”, “¿Federer sobre Novak?”, “¿No solía decir Sabalenka en cada conferencia de prensa que Novak era su jugador favorito?”, “Novak es el mejor tenista de la historia”, son algunos de los comentarios.

Su férreo dominio del circuito no se ha materializado este año en su palmarés de Grand Slam.

Tres estadounidenses la han apartado del gran premio esta temporada: Madison Keys en la final del Abierto de Australia, Coco Gauff en la de Roland Garros y la propio Anisimova en las semifinales de Wimbledon.

"Idealmente quiero terminar la temporada con un Grand Slam más. Pero, aunque no lo consiga, sigo convencida de que este ha sido un gran año", subrayó Sabalenka antes de que Anisimova se vuelva a cruzar en su camino.

"Tengo que confiar en mí misma y tengo que ir tras mis golpes", dijo al rebobinar hacia la semifinal de Wimbledon.

"Sentí que en ese partido dudaba mucho de mis decisiones, y eso fue lo principal que estaba causando muchos errores no forzados".

En caso de triunfo será la primera mujer en defender corona en Nueva York desde los tres títulos seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

Por su parte, cayó en la semifinal del US Open al ser derrotado por el español Carlos Alcaraz 6-4, 7-6 (7/4) y 6-2.

Ahora el español se enfrentará a al ganador de la semifinal entre Sinner y Auger-Aliassime e intentará ir por su segundo título del US Open.

