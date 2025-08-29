NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Tenista

Lágrimas de frustración: la tenista número 3 en el mundo se quebró en llanto en pleno partido del US Open

agosto 29, 2025
Por: Diana Pérez
Tenista Coco Gauff | Foto: AFP
Ahora, tras superar todo, la actual campeona del US Open deberá enfrentarse a la polaca Magdalena Fręch en la tercera ronda del torneo.

La tenista estadounidense Coco Gauff, número 3 del ranking mundial, ha conmovido a los aficionados con una reacción que tuvo en pleno partido del US Open en el que no pudo contener las lágrimas.

La actual campeona del Abierto de Estados Unidos no pudo contener el llanto reflejo de su frustración mientras buscaba vencer a la croata Donna Vekic, en segunda ronda, para pasar a la siguiente fase.

Durante el primer set, tras perder cuatro veces su saque, la estadounidense se quebró y durante uno de los descansos se sentó en su silla y comenzó a llorar.

Su frustración fue evidente, pero se recuperó para finalmente imponerse ante la croata, a quien logró vencer con un 7-6(5) y 6-2 y pasar a la siguiente ronda.

Ante su pequeño colapso, del que fue testigo la reconocida gimnasta Simeone Biles, Gauff aseguró que se trató de algo muy humano.

En conferencia de prensa postpartido, la número 3 en el ranking WTA, afirmó que: “Es un sentimiento humano. Como deportista, la gente ignora esa faceta nuestra”.

“Dicen cosas como: ‘N.° 3 del mundo, deberías ser mejor’. Pero si dejara de jugar mañana, tendría una carrera con la que muchos soñarían”, añadió la tenista ante los periodistas.

La deportista, de 21 años, explicó que su llanto también fue el reflejo de los nervios y la presión que sintió en el momento. “Honestamente, eran solo nervios y presión, y soy de esas personas que normalmente prosperan con eso. He tenido mucho en este torneo, más de lo habitual, algo que ya esperaba”, puntualizó.

Coco señaló que pese a su llanto por la frustración pudo recuperarse, pero reconoció que fue una situación muy difícil para ella.

