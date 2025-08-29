"Somos hoy una selección a vencer y fuerte a nivel del mundo". referente de la Selección Colombia confía en la clasificación al Mundial de 2026

Durante el próximo 4 y 9 de septiembre se disputará la última doble fecha de las clasificatorias mundialistas, jornada en la que Colombia enfrentará a sus similares de Bolivia y Venezuela, rivales directos en las aspiraciones por sellar su lugar dentro de los 48 equipos que participarán en el Mundial de 2026.

Frente a este tema, recientemente habló Davinson Sánchez, el defensor central, uno de los referentes del combinado nacional; expresó que la “Tricolor” tiene claro el objetivo de sumar de a tres y clasificar a la tan anhelada Copa del Mundo.

Sánchez, en diálogo con la Federación Colombiana de Fútbol, es consciente de los desafíos que debe afrontar la Tricolor en sus aspiraciones mundialistas: “Dentro de la selección tenemos retos muy grandes por cumplir”, señaló el zaguero del Galatasaray.

Asimismo, dejó ver que el cuerpo técnico dirigido por Néstor Lorenzo se encuentra en constante diálogo con el equipo de jugadores. “La selección no es solamente el ratito de la convocatoria (…) El entrenador está pendiente ahí todo el tiempo, analizando tanto el desempeño de cada uno en sus clubes como el de los rivales”, destacó el defensor, quien destacó que esto ha sido clave para el rendimiento del equipo.

Metodologías que implementadas le han permitido a la Tricolor ganar un reconocimiento y respeto mundial en el ámbito futbolístico. “Ha hecho que seamos lo que somos hoy, una selección a vencer y fuerte a nivel del mundo, a la cual se le ha respetado por lo que ha hecho”, añadió.

El juego ante Bolivia será como “un partido de mundial”

Teniendo en cuenta que La Verde es el rival más próximo de la Selección Colombia, el zaguero central dejó ver que desde la interna del combinado nacional tienen claro que es un encuentro fundamental en sus aspiraciones mundialistas.

“El partido de Bolivia es un partido de Mundial para nosotros”, señaló Davinson Sánchez, quien añadió: “Es un partido de estar todos juntos y entender que el objetivo es clarísimo, ir a la Copa del Mundo”, esto haciéndole una invitación para que la afición los acompañe en un momento crucial para el combinado nacional.

Sánchez, positivo y seguro, sentenció: “Estoy seguro de que unidos como país vamos a llegar al Mundial y ser protagonistas".

¿Cuándo juega Colombia?

La Tricolor verá acción el próximo jueves 4 de septiembre, día en el que recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, juego que se disputará desde las 6:30 p.m. y el cual contará con transmisión por la señal abierta y la app del Canal RCN.