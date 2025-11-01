NTN24
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Lamine Yamal

Lamine Yamal viene de perder el clásico frente al Real Madrid y ahora también confirmó que se separó de Nicki Nicole

noviembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicki Nicole, cantante y compositora argentina, junto a Lamine Yamal, futbolista español - Foto: EFE
Nicki Nicole, cantante y compositora argentina, junto a Lamine Yamal, futbolista español - Foto: EFE
El jugador del Barcelona fue quien contó de su separación en el programa "D Corazón" de RTVE y agregó más detalles de lo ocurrido.

No pasa por un buen momento el futbolista del Barcelona Lamine Yamal, pues su equipo, el Barcelona, viene de perder el clásico frente al Real Madrid 2-1 y de paso el liderato de La Liga y ahora está afrontando la separación de la cantante Nicki Nicole.

Yamal confirmó este sábado en el programa "D Corazón" de RTVE que se separó de la cantante argentina y de paso se refirió a la supuesta infidelidad que habría generado la ruptura.

o

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya. Nada tiene que ver con lo que se está diciendo sobre nuestra relación”, dijo el jugador del Barcelona.

La relación duro poco y ya se rumoraba de la separación luego de que Nicki eliminara todas las fotos que tenía con el futbolista de su cuenta de Instagram, esto habría ocurrido presuntamente por una infidelidad del jugador.

Los rumores aseguraban que Yamal le había sido infiel con la influencer y modelo, Anna Gegnoso, en una fiesta privada en Milán. De acuerdo con los testigos, se les pudo ver juntos largo tiempo y se retiraron minutos antes de terminarse el evento.

Lamine Yamal, de apenas 18 años había confirmado la relación con Nicki Nicole hace unos meses con fotografías celebrando el cumpleaños a la cantante argentina y después de esto empezaron a circular imágenes en las que se les podía ver felices y enamorados.

Temas relacionados:

Lamine Yamal

Amor

Relación

Separación

Fútbol

FC Barcelona

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“En octubre el régimen secuestró un venezolano cada 15 horas”: Orlando Moreno, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Régimen de Maduro pide la nacionalidad a opositores venezolanos por apoyar el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Las coordenadas ya están puestas en los misiles": Antonio De la Cruz sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue de EE. UU. en el Caribe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Más de Deportes

Ver más
Horóscopo del 6 al 12 de octubre - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

“En el ámbito amoroso conocerás a alguien especial”: esto dice el horóscopo del 6 al 12 de octubre

Leicy Santos | Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

Leicy Santos habló del debut de la selección Colombia en la Liga de Naciones: “tenemos ganas de lograr cosas importantes, de ganar títulos”

Gianni Infantino | Foto: AFP
Gianni Infantino

Gianni Infantino descarta tomar medidas contra Israel afirmando que la FIFA “no puede resolver los problemas geopolíticos”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Huracán Melissa - Captura de imagen
Huracán Melissa

Esta es la razón por la que huracanes como Melissa son cada vez más comunes

Horóscopo del 6 al 12 de octubre - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

“En el ámbito amoroso conocerás a alguien especial”: esto dice el horóscopo del 6 al 12 de octubre

Delcy Rodríguez - AFP
Régimen de Maduro

Delcy Rodríguez niega que haya hecho propuesta a EE.UU. y publica una selfie con Maduro

Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de "operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe"
Estados Unidos

"No pueden vernos, pero nosotros sí": Comando Sur de EE. UU. publica imágenes de 'operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe'

Leicy Santos | Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

Leicy Santos habló del debut de la selección Colombia en la Liga de Naciones: “tenemos ganas de lograr cosas importantes, de ganar títulos”

Foto: Gobierno de Israel
Israel

"171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados": Israel confirmó la expulsión de integrantes del grupo de activistas

Migrantes (EFE)
Migrantes venezolanos en Colombia

Provea desnuda el "limbo jurídico" de venezolanos en Colombia: "Avances han sido desmantelados por Petro"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda