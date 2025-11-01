Lamine Yamal viene de perder el clásico frente al Real Madrid y ahora también confirmó que se separó de Nicki Nicole

No pasa por un buen momento el futbolista del Barcelona Lamine Yamal, pues su equipo, el Barcelona, viene de perder el clásico frente al Real Madrid 2-1 y de paso el liderato de La Liga y ahora está afrontando la separación de la cantante Nicki Nicole.

Yamal confirmó este sábado en el programa "D Corazón" de RTVE que se separó de la cantante argentina y de paso se refirió a la supuesta infidelidad que habría generado la ruptura.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya. Nada tiene que ver con lo que se está diciendo sobre nuestra relación”, dijo el jugador del Barcelona.

La relación duro poco y ya se rumoraba de la separación luego de que Nicki eliminara todas las fotos que tenía con el futbolista de su cuenta de Instagram, esto habría ocurrido presuntamente por una infidelidad del jugador.

Los rumores aseguraban que Yamal le había sido infiel con la influencer y modelo, Anna Gegnoso, en una fiesta privada en Milán. De acuerdo con los testigos, se les pudo ver juntos largo tiempo y se retiraron minutos antes de terminarse el evento.

Lamine Yamal, de apenas 18 años había confirmado la relación con Nicki Nicole hace unos meses con fotografías celebrando el cumpleaños a la cantante argentina y después de esto empezaron a circular imágenes en las que se les podía ver felices y enamorados.