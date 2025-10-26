NTN24
Domingo, 26 de octubre de 2025
LaLiga

Así fue la pelea sobre el final del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona; Carvajal y Lamine Yamal protagonistas

octubre 26, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Pelea al final del partido entre el Real Madrid y el Barcelona / FOTO: EFE
El equipo merengue se quedó con el clásico que terminó bastante picado, con cruces de empujones entre ambos equipos.

El líder Real Madrid se llevó este domingo el primer Clásico de la temporada, de alto voltaje, al imponerse al FC Barcelona por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en la 10ª jornada de LaLiga.

El delantero francés Kylian Mbappé (22') abrió el marcador, un tanto que contrarrestó Fermín López (38'), pero el inglés Jude Bellingham (43') acabó por decantar la victoria del lado blanco.

Con este triunfo, el Real Madrid refuerza su liderato, con 27 puntos, ahora cinco más que el Barça (22), que sigue segundo y que la pasada temporada había comido la moral a su eterno rival al ganarle en cuatro Clásicos, incluyendo los dos ligueros.

Con un ambiente de máxima tensión, la grada se caldeó con una ruidosa pitada a Lamine Yamal cuando se escuchó su nombre a través de los parlantes por las recientes declaraciones del atacante culé sobre el club blanco en las que le acusaba de "robar" y recordaba sus pasadas victorias y goles ante el Real Madrid.

En la primera de esas acciones, Yamal metió un pie que terminó siendo golpeado por el del brasileño. En la segunda, el astro galo se encontró por centímetros adelantado.

Para este choque, Xabi Alonso pertrechó el mediocentro merengue con Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni. Los dos franceses se encargaron de no dejar que respiraran Pedri González y el neerlandés Frennkie De Jong, y así cortar cualquier iniciativa azulgrana.

En un momento de relajación por parte de ambos equipos, el inglés Jude Bellingham encontró un espacio para filtrar un pase a la espalda de los centrales del Barça, que Mbappé ejecutó en el 22 a la perfección para hacer subir el primer tanto al electrónico.

A raíz del gol, los catalanes se mostraron más imprecisos permitiendo a los locales un mayor control de la pelota.

Sin embargo, el equipo capitalino fue cediendo la pelota hasta que Fermín aprovechó un error del turco Arda Güler en la salida: Pedri arrebató el esférico para dárselo al inglés Marcus Rashford, quien se internó por la izquierda y conectó con el propio Fermín (38'), que empató el duelo.

En cambio, el bajón madridista duró poco. En un centro al segundo palo de Vinícius a su compatriota Eder Militao, el balón acabó en Bellingham quien se hallaba solo para firmar el 2-1 en el 43.

Tras la reanudación, al Barça no le quedaba otra que reaccionar, pero se encontró con un penal en contra.

En el tramo final, el Barcelona intentó sin éxito crear ocasiones, gracias a la defensa cerrada de un equipo que celebró la victoria como si hubiese ganado una competición.

La alta tensión desembocó en una tangana al final, primero en los banquillos, lo que obligó a los responsables de seguridad a intervenir y, luego, en el centro del campo, evidenciando que los duelos entre Real Madrid y Barça siempre echan chispas.

