Las emotivas lágrimas de las jugadoras de la selección venezolana Sub-17 en el momento del himno tras coronarse campeonas del Sudamericano de voleibol

La selección de Venezuela Sub-17 de voleibol se coronó este domingo campeón del Sudamericano de la categoría tras derrotar a Brasil en la gran final del torneo que se disputó en Lima, Perú.

Con un contundente resultado de tres sets a cero, el sexteto venezolano logró superar a Brasil, bicampeón del torneo, y clasificó al Mundial que se disputará en Chile el próximo año.

Esta es la primera vez que Venezuela se corona campeona de voleibol, motivo por el cual las jugadoras se mostraron emocionadas en el himno nacional que sonó al momento de la premiación.

El Gloria al Bravo Pueblo sonó en el escenario deportivo de la capital peruana al que asistieron cientos de venezolanos para apoyar a su país.

La transmisión oficial captó el emotivo momento en el que las jugadoras de la selección venezolana entonan su himno mientras exhiben sus medallas de oro colgadas en sus cuellos por ser las ganadoras.

A todas las jugadoras se les observa muy emocionadas y cantando con ímpetu el himno de su país. Incluso, a muchas de ellas se les ve llorando mientras siguen al pie de la letra la melodía.

El emotivo momento también lo vivieron los cientos de venezolanos presentes en el estadio que con sus banderas y camisetas de la selección se conmueven al escuchar su himno.

El triunfo histórico fue celebrado por el entrenador cubano Ihosvanny Chambers, quien hizo referencia al sacrificio que han hecho sus dirigidos para obtener la victoria.

“El sacrificio de tantos meses entrenando para esto. Este resultado no se lo esperaba nadie. Esta es una generación guerrera", resaltó.