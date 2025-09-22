NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Selección de Venezuela

Las emotivas lágrimas de las jugadoras de la selección venezolana Sub-17 en el momento del himno tras coronarse campeonas del Sudamericano de voleibol

septiembre 22, 2025
Por: Luis Cifuentes
Voleibol femenino - Foto de referencia: EFE
Voleibol femenino - Foto de referencia: EFE
La selección venezolana Sub-17 consiguió un triunfo histórico tras coronarse campeona del Sudamericano de voleibol.

La selección de Venezuela Sub-17 de voleibol se coronó este domingo campeón del Sudamericano de la categoría tras derrotar a Brasil en la gran final del torneo que se disputó en Lima, Perú.

Con un contundente resultado de tres sets a cero, el sexteto venezolano logró superar a Brasil, bicampeón del torneo, y clasificó al Mundial que se disputará en Chile el próximo año.

Esta es la primera vez que Venezuela se corona campeona de voleibol, motivo por el cual las jugadoras se mostraron emocionadas en el himno nacional que sonó al momento de la premiación.

o

El Gloria al Bravo Pueblo sonó en el escenario deportivo de la capital peruana al que asistieron cientos de venezolanos para apoyar a su país.

La transmisión oficial captó el emotivo momento en el que las jugadoras de la selección venezolana entonan su himno mientras exhiben sus medallas de oro colgadas en sus cuellos por ser las ganadoras.

A todas las jugadoras se les observa muy emocionadas y cantando con ímpetu el himno de su país. Incluso, a muchas de ellas se les ve llorando mientras siguen al pie de la letra la melodía.

El emotivo momento también lo vivieron los cientos de venezolanos presentes en el estadio que con sus banderas y camisetas de la selección se conmueven al escuchar su himno.

o

El triunfo histórico fue celebrado por el entrenador cubano Ihosvanny Chambers, quien hizo referencia al sacrificio que han hecho sus dirigidos para obtener la victoria.

El sacrificio de tantos meses entrenando para esto. Este resultado no se lo esperaba nadie. Esta es una generación guerrera", resaltó.

Temas relacionados:

Selección de Venezuela

Sub-17

Mundial Sub-17

Lima

Selección de Brasil

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: AFP
Charlie Kirk

“Es impensable decirle adiós a un compatriota que aún tenía mucho que dar”: Donald Trump dio emotivas palabras en el funeral de Charlie Kirk en Estados Unidos

Gustavo Petro - EFE
Colombia

Autoridades de México responden la solicitud del presidente Petro por artistas colombianos que habrían desaparecido después de un concierto en Sonora

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Esta es la carta que Nicolás Maduro le envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "En ella queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela"

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Ecuador

Corte Constitucional de Ecuador suspendió temporalmente el referendo del presidente Noboa para instalar una Asamblea Constituyente

Diosdado Cabello - EFE
Amenaza

Diosdado Cabello amenaza con un "contraataque devastador" en alusión al despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Deportes

Ver más
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

"Yo no quería que se enteraran del resultado de Bolivia": 'Bocha' Batista revela detalles de lo que se vivió en el entretiempo del partido de La Vinotinto ante Colombia por Eliminatorias

Yeferson Soteldo/ Temporizador para el comienzo del Mundial 2026/ Miguel Terceros - Fotos AFP
Mundial 2026

A pocas horas para que se conozca la selección sudamericana que jugará el repechaje, estudio revela el preocupante riesgo que corren las sedes del Mundial

Selección Colombia/ Selección de Venezuela - Fotos EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la penúltima fecha: Colombia clasificó al Mundial y Venezuela pende de un hilo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pedro Hernández
Detenciones arbitrarias

Pedro Hernández, activista que había denunciado acoso, fue desaparecido por la PNB: más tarde se llevaron a su padre y a su esposa

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a tiros al activista de derecha Charlie Kirk - AFP
Charlie Kirk

Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue acusado de homicidio agravado y seis cargos más; la fiscalía buscará la pena de muerte

Diosdado Cabello (AFP)
Diosdado Cabello

"Es el único presidente de Colombia que ha tenido una política clara contra las drogas": Diosdado Cabello ahora defiende al presidente Petro

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Ecuador

Corte Constitucional de Ecuador suspendió temporalmente el referendo del presidente Noboa para instalar una Asamblea Constituyente

Póster de las películas ‘El Conjuro’ y ‘Demon Slayer’: Foto: AFP
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Este es el anime que desbancó a ‘El Conjuro 4: los últimos ritos’ en la taquilla de Estados Unidos

Feminicidio

Utopix alerta que Venezuela podría registrar un centenar de feminicidios en 2025

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda