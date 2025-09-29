NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Lewis Hamilton

La triste pérdida Lewis Hamilton y su conmovedor mensaje: “tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Lewis Hamilton | Foto: EFE
El automovilista estuvo ausente de las pruebas con su equipo Ferrari debido a esta situación.

Con profunda tristeza, el piloto británico Lewis Hamilton despidió a su mascota Roscoe, su perro que falleció el pasado domingo 28 de septiembre tras llevar cuatro días en delicado estado de salud.

"Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final", publicó Hamilton en su cuenta de Instagram.

Acompañado de varias fotografías con su mascota, el corredor de Ferrari recordó lo bueno que le dejó su perro: "Me siento tan agradecida y honrada de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos".

"Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio", continuó el escrito del automovilista.

"Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciar y sentir. Murió el domingo por la tarde, 28 de septiembre en mis brazos", concluyó Hamilton.

La Fórmula 1 mostró su apoyo al piloto con un mensaje en sus redes sociales lamentando esta pérdida: "Descansa en paz Roscoe Hamilton, una verdadera estrella por derecho propio. El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles".

"Descansa en paz, Roscoe, de cachorro de potrero a ícono dogo, gracias por las huellas que dejaste en todos nuestros corazones", cierra el mensaje publicado en la cuenta de X de la competencia.

El apoyo ha sido mayoritario por parte de sus seguidores, quienes le han dejado mensajes de condolencia en sus redes sociales y le han mandado apoyo y fuerza para esta lamentable pérdida.

Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

