La triste pérdida Lewis Hamilton y su conmovedor mensaje: “tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”

Con profunda tristeza, el piloto británico Lewis Hamilton despidió a su mascota Roscoe, su perro que falleció el pasado domingo 28 de septiembre tras llevar cuatro días en delicado estado de salud.

"Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final", publicó Hamilton en su cuenta de Instagram.

Acompañado de varias fotografías con su mascota, el corredor de Ferrari recordó lo bueno que le dejó su perro: "Me siento tan agradecida y honrada de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos".

"Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio", continuó el escrito del automovilista.

"Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciar y sentir. Murió el domingo por la tarde, 28 de septiembre en mis brazos", concluyó Hamilton.

La Fórmula 1 mostró su apoyo al piloto con un mensaje en sus redes sociales lamentando esta pérdida: "Descansa en paz Roscoe Hamilton, una verdadera estrella por derecho propio. El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles".

"Descansa en paz, Roscoe, de cachorro de potrero a ícono dogo, gracias por las huellas que dejaste en todos nuestros corazones", cierra el mensaje publicado en la cuenta de X de la competencia.

El apoyo ha sido mayoritario por parte de sus seguidores, quienes le han dejado mensajes de condolencia en sus redes sociales y le han mandado apoyo y fuerza para esta lamentable pérdida.