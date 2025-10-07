NTN24
Daniel Muñoz

Leyenda del Liverpool llenó de elogios al colombiano Daniel Muñoz: “es el mejor lateral derecho de la competencia”

octubre 7, 2025
Por: Diana Pérez
Daniel Muñoz | Foto: EFE
Daniel Muñoz | Foto: EFE
Daniel ya cuenta seis goles y seis asistencias la mayor cantidad de cualquier defensa de la Premier League.

El jugador colombiano Daniel Muñoz está teniendo uno de los mejores momentos en su carrera al punto de que se ha convertido en una pieza fundamental en el Crystal Palace.

Su rapidez y capacidad para generar daño a los equipos rivales han hecho que una leyenda del actual campeón de la Premier League, Liverpool, no escatimara en halagos hacia él.

El inglés Jamie Carragher no se guardó ningún halago para el lateral de la selección Colombia a quien calificó como el mejor en su posición en la Premier.

Carragher, que ganó varios trofeos con los ‘Reds’, no dudó en elogiar al cafetero y su desempeño actual con las ‘Águilas’.

El inglés analizó el partido que jugó Muñoz contra el Everton en el que anotó el único gol a favor de los visitantes.

Jamie explicó en su análisis que “Michael Keane tiene que ir con Mateta, tiene que correr hacia él y tiene que entrar. Después, Everton posee problemas porque no involucra a sus mediocampistas”.

o

“Ese es el problema de este sistema del Crystal Palace, el defensor se encuentra anclado y Muñoz, que está en uno de los equipos que juega con carrileros en la Premier, para mí, es el mejor lateral derecho de la competencia”, añadió.

Lo cierto es que los números y resultados de Muñoz en el campo en los últimos partidos han dado de qué hablar en el fútbol inglés.

Días atrás, el lateral colombiano marcó el primer gol en una competencia internacional en la historia del Crystal Palace.

En lo que va de la temporada, Daniel ya cuenta seis goles y seis asistencias la mayor cantidad de cualquier defensa de la Premier League

Además, Muñoz también cuenta con la mayor cantidad de duelos ganados en lo que va de la temporada, con un total de 44.

El lateral de la ‘Tricolor’, 29 años, ya cuenta con dos títulos con las ‘Águilas’: la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra.

