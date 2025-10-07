NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Martes, 07 de octubre de 2025
Carlos Valderrama

‘El Pibe’ Valderrama fue contundente y aseguró que ve a Colombia en la final del Mundial de 2026: “ya es hora”

octubre 7, 2025
Por: Diana Pérez
Carlos 'El Pibe' Valderrama | Foto: EFE
Carlos 'El Pibe' Valderrama | Foto: EFE
El conjunto nacional se prepara para enfrentar los dos partidos amistosos que tiene con México y Canadá.

Ahora que la selección Colombia logró su objetivo de clasificarse al Mundial de 2026, muchos se cuestionan hasta qué fase debe de llegar en el torneo.

La presión se debe a que la ‘Tricolor’ ya demostró que puede llegar a una fase importante e intentar pelear por un título tal y como lo hizo en la pasada Copa América cuando llegó hasta la final.

Es por esto por lo que uno de los referentes del conjunto nacional ha sido contundente haciendo énfasis en que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo es capaz de pelear una final.

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama afirmó que es momento la selección sea capaz de llegar a su primera final mundialista.

o

En diálogo con los periodistas Andrés Cantor y Daniel Chapela en el programa ‘Fútbol de Primera’ el exfutbolista fue cuestionado sobre en qué fase ve a Colombia a lo que respondió: “en la final”.

Cuando le preguntaron que si hablaba en serio dijo: “Yo soy serio y siempre me comprometo. Esto no es presión, ya es hora”.

El conjunto nacional se prepara para enfrentar los dos partidos amistosos que tiene con dos de los tres anfitriones del Mundial de 2026, México y Canadá.

El primer juego será contra México el próximo 11 de octubre y tres días después, el 14 de octubre, se medirá ante Canadá.

Estos partidos no solo le servirán a la ‘Tricolor’ como preparación para la Copa del Mundo, sino también para poder sumar puntos y ser cabeza de serie en el torneo que se dará en diciembre.

Temas relacionados:

Carlos Valderrama

Selección Colombia

Mundial 2026

