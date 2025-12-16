Lorenzo deja la puerta abierta para convocar nuevos jugadores en la selección Colombia de cara al Mundial 2026 pero impuso condiciones

La selección Colombia ya conoce a sus rivales de cara a la Copa del Mundo de 2026, que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones.

La Tricolor compartirá grupo con Portugal, Uzbekistán y el ganador de la llave de repechaje entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

Desde ya, el entrenador argentino Néstor Lorenzo piensa en preparar lo que será la cita orbital y en la lista definitiva de 26 jugadores que serán convocados para el gran reto orbital.

VEA TAMBIÉN Este fue el gol ganador del Premio Puskás: lo marcó un sudamericano tras una chilena improbable desde media distancia o

En medio de la expectativa que genera la lista definitiva de convocados, en las últimas horas el entrenador argentino se pronunció sobre la oportunidad que podrían tener jugadores nuevos en la Tricolor, pese a que el equipo tiene una base establecida.

En entrevista con el programa Balón Dividido del canal deportivo ESPN, el entrenador dejó abierta la posibilidad de que jugadores nuevos puedan tener la oportunidad de representar a la selección cafetera en el Mundial 2026, pero lo hizo con condiciones.

Lorenzo se refirió específicamente al volante del Junior de Barranquilla, José Enamorado, quien está disputando las finales del fútbol colombiano y se ha destacado como gran figura del equipo ‘tiburón’.

“Claro que puede soñar como soñó Marino Hinestroza, que vino y siempre es evaluado. Hay dos situaciones que tiene que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel, y sobre todo si está en el torneo local”, señaló.

“Cuando vemos un jugador, también vemos con quién compite: con Luis Díaz, con Campaz, con Carlos Andrés Gómez, con Carbonero, con Cetré, con Arias… Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno imagina a un jugador en Selección. Para poner a uno hay que sacar a otro porque los cupos son limitados”, añadió.

VEA TAMBIÉN FIFA anuncia nuevo nivel de precios para los partidos del Mundial luego de haber recibido fuertes críticas de los aficionados o

Cabe recordar que la selección Colombia tendrá unos cuatro partidos de preparación antes del Mundial 2026. La Tricolor de preparación antes del Mundial 202 buscará aprovechar la doble jornada de amistosos FIFA de marzo y junio.

Las selecciones de Croacia y Francia estarían en la lista de amistosos para el próximo año.