NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
Mundial 2026

Lorenzo deja la puerta abierta para convocar nuevos jugadores en la selección Colombia de cara al Mundial 2026 pero impuso condiciones

diciembre 16, 2025
Por: Luis Cifuentes
Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
La Tricolor espera tener una buena preparación de cara a la cita orbital que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección Colombia ya conoce a sus rivales de cara a la Copa del Mundo de 2026, que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones.

La Tricolor compartirá grupo con Portugal, Uzbekistán y el ganador de la llave de repechaje entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

Desde ya, el entrenador argentino Néstor Lorenzo piensa en preparar lo que será la cita orbital y en la lista definitiva de 26 jugadores que serán convocados para el gran reto orbital.

o

En medio de la expectativa que genera la lista definitiva de convocados, en las últimas horas el entrenador argentino se pronunció sobre la oportunidad que podrían tener jugadores nuevos en la Tricolor, pese a que el equipo tiene una base establecida.

En entrevista con el programa Balón Dividido del canal deportivo ESPN, el entrenador dejó abierta la posibilidad de que jugadores nuevos puedan tener la oportunidad de representar a la selección cafetera en el Mundial 2026, pero lo hizo con condiciones.

Lorenzo se refirió específicamente al volante del Junior de Barranquilla, José Enamorado, quien está disputando las finales del fútbol colombiano y se ha destacado como gran figura del equipo ‘tiburón’.

“Claro que puede soñar como soñó Marino Hinestroza, que vino y siempre es evaluado. Hay dos situaciones que tiene que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel, y sobre todo si está en el torneo local”, señaló.

“Cuando vemos un jugador, también vemos con quién compite: con Luis Díaz, con Campaz, con Carlos Andrés Gómez, con Carbonero, con Cetré, con Arias… Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno imagina a un jugador en Selección. Para poner a uno hay que sacar a otro porque los cupos son limitados”, añadió.

o

Cabe recordar que la selección Colombia tendrá unos cuatro partidos de preparación antes del Mundial 2026. La Tricolor de preparación antes del Mundial 202 buscará aprovechar la doble jornada de amistosos FIFA de marzo y junio.

Las selecciones de Croacia y Francia estarían en la lista de amistosos para el próximo año.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Selección Colombia

Fútbol

Convocatoria

Néstor Lorenzo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia / FOTO: EFE
Selección Colombia Femenina

Selección Colombia cae dos puestos en el ranking de la FIFA debido al parón internacional de finales de noviembre e inicios de diciembre

Dayro Moreno máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025 - Foto: EFE
Dayro Moreno

Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2025 y se une a selecta lista de colombianos

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez confía en que Colombia hará un papel importante en el Mundial de 2026 y asegura que ahora “el sueño es ser campeón”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elecciones en Honduras - AFP
Elecciones

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Selección Colombia / FOTO: EFE
Selección Colombia Femenina

Selección Colombia cae dos puestos en el ranking de la FIFA debido al parón internacional de finales de noviembre e inicios de diciembre

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: AFP
Nicolás Maduro

"Pensaron que se iban a quedar toda la vida": analista expone el dilema al que se enfrentaría Maduro con Cuba y EE. UU. si no huye de Venezuela

Guerra en Sudán - AFP
Sanciones

Estados Unidos impuso sanciones a red que recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir en guerra civil de país de África

Dayro Moreno máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025 - Foto: EFE
Dayro Moreno

Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2025 y se une a selecta lista de colombianos

Canciller de Colombia Rosa Villavicencio / FOTO: EFE
Cancillería de Colombia

Gobierno de Petro desmiente apoyo sobre salida negociada de Maduro

Poliamor - Canva
Relaciones

La advertencia que lanzó el Vaticano contra "la promoción del poliamor"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre