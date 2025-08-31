⁠Los dos impresionantes jonrones con los que el beisbolista colombo-venezolano Elías Díaz le dio la victoria a su equipo en partido de las Grandes Ligas

El beisbolista colombo-venezolano Elías Díaz bateó dos de cinco turnos con dos jonrones y tres carreras impulsadas, con lo que los Padres de San Diego se impusieron por 12-3 sobre los Minnesota Twins en la noche del sábado en Minneapolis.

El dominicano Ramón Laureano, por su parte, terminó también con dos de cinco, un jonrón y tres carreras impulsadas para San Diego, que igualó la serie a una victoria cada uno, con el partido decisivo previsto para el domingo. Gavin Sheets y Jake Cronenworth añadieron dos carreras impulsadas por bateador.

Byron Buxton, estadounidense, impactó uno de los dos turnos con un jonrón y dos carreras impulsadas para liderar a Minnesota, mientras que Trevor Larnach terminó con 2 de 3 e impulsó una carrera.

El zurdo de los Padres, Adrián Morejón (11-4), se llevó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras, el cubano siguió al abridor Nick Pivetta, que cedió tres carreras y cinco hits en cinco entradas.

Mick Abel de los Twins (2-4), permitió seis carreras (cinco limpias) y siete hits en una entrada. La mala actuación de Abel como relevo echó por tierra la buena salida de Taj Bradley, que limitó a los Padres a una carrera y un hit en cinco entradas.

El marcador estaba empatado a 3 cuando los Padres explotaron con siete carreras en la séptima entrada.

Otro dominicano, Fernando Tatis Jr. abrió la decisiva entrada con un sencillo al jardín izquierdo. Lo que inició una racha de cuatro hits consecutivos para los Padres, incluyendo sencillos consecutivos con carreras impulsadas de Manny Machado y Ryan O'Hearn.

Dos bateadores más tarde, Sheets conectó un sencillo para impulsar a Machado y dar a los Padres una ventaja de 6-3. Cronenworth conectó un doble de dos carreras más tarde en la entrada para poner el 8-3, y Díaz remató la racha con un jonrón de dos carreras por encima de la valla del jardín izquierdo para aumentar la ventaja a 10-3.

El jonrón fue el segundo de la noche para Díaz, quien ya había conectado un jonrón solitario en la quinta entrada.

San Diego amplió su ventaja con dos carreras más en la octava entrada. O'Hearn abrió la entrada con un sencillo al jardín izquierdo y Laureano le siguió con un jonrón de dos carreras al jardín central izquierdo.

Con estos dos jonrones, el colombo-venezolano, cuyo desempeño sigue dejando satisfechos a los aficionados de San Diego, sumó el octavo en lo que va de la temporada.