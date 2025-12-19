NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
La Vinotinto

"Nuestra actualidad y nuestro momento da para que sea un técnico venezolano": el presidente de la FVF reveló detalles de la elección del próximo DT de La Vinotinto

diciembre 19, 2025
Por: Luis Cifuentes
La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La selección venezolana busca entrenador tras el fracaso del argentino Fernando 'Bocha' Batista.

La selección venezolana se encuentra en búsqueda de su nuevo entrenador pensando en el futuro tras la dura eliminación del Mundial 2026 luego de la abultada derrota ante Colombia por 6 a 3 en septiembre pasado.

Luego de la dura eliminación, el entrenador argentino ‘Bocha’ Batista fue desvinculado de la Federación Venezolana de Fútbol.

Es por eso que actualmente el presidente Jorge Giménez se encuentra ajustando detalles para nombrar un entrenador en forma tras el intinerato de Oswaldo Vizcarrondo en los juegos amistosos que disputó La Vinotinto en octubre y noviembre.

En una reciente entrevista con el reconocido periodista Richard Mendez, Giménez aseguró que el nuevo entrenador será venezolano.

Nuestra actualidad y nuestro momento da para que sea un técnico venezolano el que nos dé este proyecto que queremos empezar otra vez de cero corrigiendo los errores del pasado”, declaró el dirigente venezolano.

En ese sentido, dio a conocer que el nuevo entrenador la selección venezolana estará entre Oswaldo Vizcarrondo, actual entrenador de la selección sub-17, César Farías, Rafael Dudamel y Richard Páez.

Así los cosas, indicó que Páez es de los que menos opciones tiene porque lleva tiempo sin dirigir.

Richard siempre está en carrera, descartarlo sería un error por lo que hizo en su momento”, dijo.

“Tiene tiempo sin dirigir, está fuera de la actualidad del fútbol venezolano porque hace mucho tiempo que vive afuera. Sería un venezolano que tocaría hacerlo vivir en Venezuela. Quizás por el tiempo que lleva sin dirigir, es quizás de los cuatro el que menos en carrera está”, añadió.

"Vamos a ver que terminamos decidiendo no solo mí persona, sino mi equipo. Los otros tres son grandes técnicos”, subrayó.

