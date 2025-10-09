NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Luis Díaz en el top 5 de los jugadores más influyentes de Europa en el inicio de la temporada - Foto: EFE
Luis Díaz se sigue destacando; el colombiano se encuentra en el top 5 de los jugadores más influyentes de Europa hasta la fecha

octubre 9, 2025
Por: Natalya Baquero González
El extremo colombiano vive un gran presente con los Bávaros, pues desde su vínculo al conjunto alemán, con el cual ya suma seis tantos en esta temporada.

En el más reciente juego del Bayern Múnich por la Bundesliga, el delantero colombiano Luis Díaz fue protagonista en la victoria 3-0 de su equipo sobre el Frankfurt, en el encuentro válido por la sexta fecha del campeonato de Alemania.

“El guajiro” fue influyente desde el pitazo inicial del encuentro, tanto así que, a tan solo 15 segundos del tiempo inicial, el futbolista cafetero abrió el marcador para los Gigantes Baviera; minutos más tarde asistió a su compañero Harry Kane, quien puso 2-0 y, como si fuera poco, sobre el cierre del partido puso el tercer tanto para el triunfo de su club, que lidera la competencia.

Con estos dos tantos y el pase gol de Kane, Luchito llegó a un total de seis tantos y cuatro asistencias en 10 partidos disputados durante el inicio de la temporada 2025-2026. Números y actuaciones que fueron destacados por parte del portal web de estadísticas y datos Transfermarkt, el cual recientemente publicó un ranking de los jugadores con mejor rendimiento en el inicio de las cinco grandes ligas de Europa (España, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia).

Luis Díaz hace parte del top 10 de este ranking, en el cual se tuvo en cuenta el rendimiento y desempeño de los jugadores en lo que ha sido el comienzo de la temporada 2025-2026, en la cual el colombiano suma 9 festejos entre goles y asistencias. Con estas cifras, el también extremo de la selección Colombia se ubica en la quinta casilla, superando a jugadores como el brasileño Vinícius Júnior del Real Madrid y el argentino Julián Álvarez.

o

Entre tanto, Harry Kane, del Bayern Munich de Alemania, y Kylian Mbappé, quien hace parte del conjunto blanco de España, son quienes lideran el ranking de los más goles generados en el inicio de las competencias europeas.

Luis Díaz dentro del top 5 de jugadores más influyentes de Europa, comienzo de temporada 202-2026

  1. Harry Kane - 14 (11 goles y 3 asistencias).
  2. Kylian Mbappé - 11 (9 goles y 2 asistencias).
  3. Erling Haaland - 10 (9 goles y 1 asistencia).
  4. Antoine Semenyo - 9 (6 goles y 3 asistencias).
  5. Luis Díaz - 9 (5 goles y 4 asistencias).

Luis Díaz

Fútbol europeo

Bayern Múnich

Bundesliga

Temporada

