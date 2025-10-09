Linda Caicedo: el papel de colombiana dentro del Real Madrid es destacado por su técnico y compañeras de equipo

El Real Madrid comenzó con pie derecho su participación en la Liga de Campeones Femenina 2025-2026; el conjunto madrileño venció 6-2 al AS Roma de Italia, sumando sus primeros tres puntos en la competencia.

El encuentro, que se llevó a cabo en el estadio Alfredo Di Stéfano, contó con la gran actuación de la futbolista de selección Colombia, Linda Caicedo, quien contribuyó de manera significativa al triunfo del equipo blanco.

La oriunda de Cali, quien estuvo durante 84 minutos dentro del terreno de juego, tuvo incidencia en tres de los seis tantos que marcó la escuadra Merengue; aunque la colombiana no anotó goles, sí realizó tres asistencias que terminaron en anotaciones a favor de su club.

Linda, con su visión de gol y destreza con el balón para llegar al área rival, hizo tres majestuosos pases gol a sus compañeras Alba Redondo, Caroline Weir y Eva Navarro, quienes, tras recepcionar el pase de la futbolista caleña, enviaron la pelota al fondo de la red.

Sus actuaciones y sus asistencias de gol llevaron a que fuera elegida como la jugadora MVP del encuentro, hechos que también fueron destacados por parte de su entrenador y una de sus compañeras de equipo.

Finalizado el encuentro, el técnico del Real Madrid, Pau Quesada, resalto el papel de la futbolista colombiana y su aporte, tras la victoria 6-2 ante el AS Roma,

“Linda nos da muchas opciones; puede jugar por dentro; eso permite que otras jugadoras adelantas ocupen otras posiciones. Su dinamismo, junto con el último pase de Weir, nos ofrece una alternativa muy interesante”, indicó el entrenador.

Por su parte, su compañera, la escocesa Caroline Weir, una de las futbolistas a las que asistió la delantera de la selección Colombia en el juego ante la Roma, resaltó el talento de la cafetera.

“Tengo muchas cosas que decir sobre Linda. Es muy joven, pero muy talentosa; en esta nueva temporada siento que ella realmente ha dado un paso adelante, tuvo un comienzo realmente fuerte de temporada en la liga”, manifestó a los micrófonos de ESPN.

Asimismo, Weir dejó ver que le ve cualidades para seguir destacando en el fútbol: “Tiene un futuro brillante, trabaja duro, puede cambiar un partido y siempre es un placer jugar con alguien así”.

En cuanto a su estado físico de Caicedo, luego de que tuviera que salir sustituida sobre los 84 de juego, el entrenador manifestó que por ahora se descarta que sea “algo grave”, todo esto a la espera de los respectivos chequeos médicos.