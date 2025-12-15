"Estamos listos para defender la patria": Padrino López difunde video militar y lanza advertencia a EE. UU.

A través de su red social de Instagram, el integrante del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López compartió un video este lunes, en el que muestra las Fuerzas militares del régimen junto a material audiovisual del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Padrino López comenzó su video diciendo que “nosotros tenemos claro que el concepto de patria va más allá de las fronteras venezolanas, es el concepto de la patria grande que heredamos de nuestro libertador Simón Bolívar”.

“Es un imposible histórico para nosotros rendirnos, después de las lecciones de historia que nos han dado nuestros libertadores y libertadoras, y nosotros somos los mismos de ayer, los mismos rebeldes, los mismos patriotas y el mismo pueblo autodeterminado”, expresó.

Se declaró “amante de la paz, amante de la libertad, amante de la independencia. Somos un pueblo soberano y pudiésemos decir estamos alzados, en rebeldía, contra la acción nefasta, oprobiosa del imperialismo norteamericano, y vaya que hay patriotismo, hay ganas, hay disposición de avanzar y siempre nosotros vigilantes de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial”.

El video lo acompaña con el siguiente mensaje “¡Estamos listos para defender la patria, rendirnos, es un imposible histórico para nosotros! Feliz inicio de semana, Venezuela. ¡Venceremos!”.

El pasado viernes Vladimir Padrino López advirtió que el régimen tiene la “capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo”. “No se equivoquen y no sigan ustedes con su juego de operaciones psicológicas, que no nos los tragamos en lo absoluto para nada, ni nosotros la Fuerza Armada, ni el pueblo”, expresó.

Adicionalmente, dentro de las fronteras venezolanas continua la escalada de violencia, luego de que la organización Voluntad Popular anunciara que en horas de la mañana del 15 de diciembre otro integrante del partido Vente Venezuela fue secuestrado.