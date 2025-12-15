NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

"Estamos listos para defender la patria": Padrino López difunde video militar y lanza advertencia a EE. UU.

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Régimen de Maduro | Foto AFP
Uno de los integrantes del régimen de Maduro difundió este lunes un video con imágenes de las Fuerzas Armadas del país.

A través de su red social de Instagram, el integrante del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López compartió un video este lunes, en el que muestra las Fuerzas militares del régimen junto a material audiovisual del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Padrino López comenzó su video diciendo que “nosotros tenemos claro que el concepto de patria va más allá de las fronteras venezolanas, es el concepto de la patria grande que heredamos de nuestro libertador Simón Bolívar”.

“Es un imposible histórico para nosotros rendirnos, después de las lecciones de historia que nos han dado nuestros libertadores y libertadoras, y nosotros somos los mismos de ayer, los mismos rebeldes, los mismos patriotas y el mismo pueblo autodeterminado”, expresó.

Se declaró “amante de la paz, amante de la libertad, amante de la independencia. Somos un pueblo soberano y pudiésemos decir estamos alzados, en rebeldía, contra la acción nefasta, oprobiosa del imperialismo norteamericano, y vaya que hay patriotismo, hay ganas, hay disposición de avanzar y siempre nosotros vigilantes de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial”.

El video lo acompaña con el siguiente mensaje “¡Estamos listos para defender la patria, rendirnos, es un imposible histórico para nosotros! Feliz inicio de semana, Venezuela. ¡Venceremos!”.

El pasado viernes Vladimir Padrino López advirtió que el régimen tiene la “capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo”. “No se equivoquen y no sigan ustedes con su juego de operaciones psicológicas, que no nos los tragamos en lo absoluto para nada, ni nosotros la Fuerza Armada, ni el pueblo”, expresó.

Adicionalmente, dentro de las fronteras venezolanas continua la escalada de violencia, luego de que la organización Voluntad Popular anunciara que en horas de la mañana del 15 de diciembre otro integrante del partido Vente Venezuela fue secuestrado.

