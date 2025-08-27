Manchester United cae eliminado en la Copa de la Liga ante equipo de cuarta división: fanáticos del modesto club festejaron como si hubiesen ganado el Mundial

Desde hace varios años, el Manchester United no levanta cabeza y solo apela a la añoranza de su última época dorada, misma que talló el exentrenador británico, Alex Ferguson.

Los ‘Diablos Rojos’, este martes 27 de agosto, se llevaron un duro golpe al perder con un equipo de cuarta división en partido correspondiente a la Copa de la Liga.

Los dirigidos por el portugués Rúben Amorim quedaron eliminados en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa al ser superados en la tanda de penales por el Grimsby Town.

Ese pequeño club de la costa este de Inglaterra consiguió así el mayor logro de su historia, ante un United que comenzó el partido de forma catastrófica y que perdía 2-0 a la media hora.

Los ‘Red Devils’ despertaron después del descanso y consiguieron igualar en el tramo final, con los tantos del camerunés Bryan Mbeumo (minuto 75) y del británico Harry Maguire (89).

Sin prórroga, el duelo fue directamente a la tanda de penales, donde tras un gran suspense el Grimsby se impuso 12-11, una vez que Mbeumo envió el suyo al larguero.

Una vez finalizada la instancia de los 12 pasos, los hinchas del Grimsby festejaron de una manera ‘arrolladora’.

Debido a la magnitud de la hazaña, los fanáticos celebraron como si hubiesen ganado la final de un Mundial. Con abrazos, cánticos y una absoluta algarabía, estos hinchas invadieron el terreno de juego.

Frente a la derrota del United, el DT Amorim sostuvo: "Creo que ganó el equipo que hoy fue mejor, el único que estaba en el campo".

"Lo siento sobre todo por los hinchas", apuntó, deseando poder darles una alegría pronto.

El Manchester United, que fue decimosexto de la Premier League la pasada temporada, ha empezado el nuevo curso muy mal.

A esta inesperada eliminación en el tercer torneo nacional se suma un arranque muy discreto en la liga, donde después de dos partidos suma apenas un punto, el logrado el domingo con un empate 1-1 en el campo del Fulham.