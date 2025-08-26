Plantó cara: esto responde referente de la Vinotinto a quienes lo critican en redes por salir de fiesta y beber alcohol

Uno de los jugadores más importantes en la actualidad para la selección venezolana de fútbol, plantó cara en redes sociales ante quienes los critican por salir de fiesta y beber alcohol.

Se trata del centrocampista venezolano José Andrés ‘Brujo’ Martínez, quien últimamente ha estado bastante activo en la plataforma digital TikTok.

En esta ocasión, el futbolista se sinceró con varios de sus fanáticos y marcó límite cuando le hablaron de su vida privada.

“A mí no me da pena decirlo, cuando llego a Maracaibo yo me la paso es rumbeando, cuando estoy de vacaciones, yo me la paso es rumbeando”, admitió.

“Si yo lo hago en mis vacaciones no pasa nada, yo en mis vacaciones hago lo que me da la gana, para el que está hablando paja... Si lo hago en competencia, liquídenme, me pueden lanzar lírica, pero si lo hago en vacaciones, me vale verga lo que hablen”, sentenció.

Martínez, hace unos días, también ofreció detalles tanto de su lesión como de su ausencia en Eliminatorias Sudamericanas.

"En el entreno me fracturé la mano. Me quedó una pelota ahí, estábamos haciendo reducidos y me quedó una pelota ahí, fui a ponerle la mano al loco (jugador), como para cubrir la pelota para que no me la quitara y la tiré larga, cuando le puse la mano lo que hice fue ponerle los dedos en el cuerpo del otro pana", dijo el ‘Brujo’.

"Yo escuché cuando me sonó la mano y dije: 'me jodí'. Claro, yo en el momento no me quería salir, yo seguí entrenando", acotó.

Posteriormente, el volante criollo reveló: "Cuando me quitaron la venda no aguantaba el dolor, tuvieron que ponerme hielo y un poco de cosas, de ahí me fui a la clínica a hacerme los rayos x. Cuando salí de ahí no había salido muy bien y esperando el resultado veo al doctor que viene con su cara de lloradera, y le dije: '¿Qué pasó, doctor? Habla claro', me dijo 'fractura, cirugía de una vez'... Eso (la operación) es rápido, no debe durar ni una hora".

En cuanto al partido en septiembre contra Argentina en Buenos Aires, el futbolista recordó: "Mi gente contra Argentina no voy a jugar porque estoy suspendido" (acumulación de tarjetas).

Antes de las declaraciones de Martínez, el equipo donde presta sus servicios, el Corinthians de Brasil, informó que el jugador pasaría por el quirófano debido a un traumatismo en la mano izquierda en la que se detectó una fractura en el cuarto metacarpiano.

El ‘Brujo’ supone una pieza clave en el esquema del entrenador argentino de la selección venezolana de fútbol, Fernando ‘Bocha’ Batista.

Durante toda las Eliminatorias Sudamericanas el juego de Martínez ha sido de suma importancia para la Vinotinto, pues ha aportado solidez defensiva en jugadas claras.

Además, su rol a la hora de repartir juego es imperativo para la posterior creación de juego, misma que nace en la mitad del campo.

Hasta el momento, ‘Brujo’, cabe el apunte, ha sido uno de los jugadores más regulares y funcionales de su combinado nacional.

La Vinotinto, que se sitúa, parcialmente en el séptimo lugar de las eliminatorias (puesto de repechaje), jugará de visitante ante Argentina el 4 de septiembre, y frente a Colombia, en calidad de local, el 9 de septiembre.